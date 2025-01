Un grande successo per la terza edizione dell'evento benefico che unisce moda e solidarietà.

Un evento di grande impatto sociale

Il 5 gennaio scorso, l’Atelier Ricci di Via Burlamacchi a Lucca ha ospitato la terza edizione dell’evento benefico “L’Epifania ti porta in sartoria”. Organizzato dalla modella e coreografa SaraJo Mariotti, insieme al fotografo Paolo Catucci, l’evento ha visto una partecipazione straordinaria, dimostrando come la moda possa essere un veicolo di solidarietà. “Sono molto soddisfatta, la terza edizione è stata un grande successo di pubblico”, ha dichiarato Mariotti, esprimendo gratitudine verso la padrona di casa Patrizia Ricci e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

Un tributo a Gianni Graziano

Durante la serata, è stata commemorata la figura di Gianni Graziano, fotografo scomparso un anno fa, che ha seguito l’evento fin dai suoi esordi. Questo gesto ha sottolineato l’importanza della comunità e delle relazioni umane nel mondo della moda. L’evento ha anche dato spazio a due associazioni toscane, Casa Thevenin Onlus e Clothest*, che si occupano di supportare donne vittime di violenza e raccogliere capi di alta moda per beneficenza. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto a queste cause, dimostrando come la moda possa avere un impatto positivo nella società.

Un mix di creatività e talento

La passerella ha visto sfilare creazioni di stilisti emergenti e affermati, tra cui la sartoria “SU MISURA” di Merita Kapaj e l’Associazione “Il Giardino di Sal”. I bambini e le teenager hanno indossato abiti di “LULU MANAGEMENT” e il Fashion Artist “Diamond Luisant”. La presenza di artisti come Silvia Rizzoli e Sabrina Capurro ha arricchito ulteriormente l’evento, rendendolo un vero e proprio spettacolo di moda. La preparazione delle modelle e dei bambini è stata curata da esperti parrucchieri e truccatori, dimostrando l’attenzione ai dettagli che ha caratterizzato la serata.

Un’atmosfera festosa e coinvolgente

La serata è stata animata da performance musicali del duo Joanna & Grace, che hanno intrattenuto il pubblico con la loro energia. Le riprese fotografiche e video hanno catturato i momenti salienti dell’evento, mentre il catering Le Bontà di Lucca ha deliziato gli ospiti con un rinfresco finale. L’atmosfera di festa e solidarietà ha reso questa edizione dell’evento un’esperienza indimenticabile, dimostrando che la moda può essere un potente strumento di cambiamento sociale.