Chi sono Le Deva e cosa caratterizza le componenti del gruppo? Sicuramente il fatto che sono tutte donne e che tutte provengono dai talent show più famosi in Italia. Scopriamo di più sulla loro carriera e su come sono arrivate a creare questo progetto musicale.

Chi sono Le Deva

Le donne si sono incontrate e hanno deciso di formare un gruppo musicale tra il 2016 e il 2017. Prima ancora di essere conosciute con il nome che le contraddistingue, la formazione originaria vedeva Verdiana Zangaro, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Simonetta Spiri. Quest’ultima però scelse successivamente di continuare la propria carriera da solista e venne sostituita da Laura Bono. Insieme all’ultima componente venne scelto poi il nome del gruppo, Le Deva, appunto.

Le cinque donne sono tutte accumunate dalla partecipazione ad un talent show. Se Simonetta Spiri ha infatti preso parte alla settima edizione di Amici, Greta Manuzi e Verdiana Zangaro si sono aggiudicate il secondo e il quarto posto nella dodicesima edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Roberta Pompa ha partecipato alla settima edizione di X Factor, per la categoria delle Under 25 Donna, allora guidata dal cantautore libanese Mika, e Laura Bono, è invece l’ex vincitrice di Sanremo Giovani, che entra a far parte del gruppo in sostituzione di Simonetta Spiri.

Le origini del gruppo

Il quartetto, prima di chiamarsi Le Deva e prima ancora dell’arrivo di Laura Bono, pubblica il suo primo brano, dal titolo “L’amore merita”, il 1° aprile del 2016. L’occasione è il decimo anniversario di Gay Help Line, contact center nazionale che si occupa di gestire casi di discriminazione per la comunità LGBTQ+. Il 1° ottobre dello stesso anno, il quartetto pubblica un altro brano dal titolo “L’origine”.

Nel febbraio del 2017, Simonetta Spiri decide di lasciare il progetto per dedicarsi alla carriera di solista. Viene quindi sostituita da Laura Bono, con la quale si decide anche il nome definitivo con cui d’ora in poi si presenterà il gruppo musicale femminile.

I successi sotto il nome de Le Deva

Nel maggio dello stesso anno, sotto il nome de Le Deva, il gruppo pubblica il loro primo singolo ufficiale, “Un’altra idea”, seguito, ad ottobre, da un nuovo singolo “Semplicemente io e te” che precede il loro primissimo album in studio, dal titolo “4”, un riferimento non solo alle componenti del gruppo, che sono appunto quattro, ma anche ai quattro elementi presenti in natura, ovvero aria, fuoco, terra ed acqua.

Nei mesi successivi Le Deva pubblicano altri singoli caratterizzati da temi leggeri e dalle sonorità sperimentali, come “L’estate tutto l’anno” e “Shangai”.

Le tematiche sociali

Dopo un periodo caratterizzato da singoli con tematiche decisamente più spensierate, Le Deva tornano a dare risalto ad alcune tematiche sociali importanti, con i loro brani.

A novembre 2019 infatti presentano il brano “A.I.U.T.O.”, il titolo è un acronimo che unisce 5 stati d’animo: angoscia, inquietudine, umiliazione, tormento e ostacolo. La canzone è una richiesta di aiuto di tutte quelle persone che non hanno il coraggio di urlarlo, o che non riescono a farsi sentire. Ad ottobre 2020 è invece la volta di “Brillare da sola”, che parla della forza che caratterizza le donne.

L’origine del nome

Il nome del quartetto femminile, secondo quanto dichiarato dalle componenti stesse, ha una doppia origine, mitologica e religiosa. Infatti, secondo la mitologia di diverse culture, i Deva sono gli spiriti della natura, ma Deva è anche un’unica parola formata dall’unione della lettera D come iniziale di “donna” e il nome Eva, ovvero la prima donna creata da Dio.