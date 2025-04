Scopriamo il mondo di Eleonora Abbagnato, tra rivalità e amore per Federico Balzaretti.

Il legame tra Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti

Eleonora Abbagnato, étoile della danza e icona di stile, ha sempre condiviso con il pubblico la sua vita privata, in particolare il suo profondo amore per il marito, Federico Balzaretti. La loro storia d’amore è iniziata nel 2010, durante una cena che ha cambiato le loro vite. Un anno dopo, la proposta romantica a Parigi ha suggellato il loro legame, portandoli a costruire una famiglia insieme. Oggi, Eleonora e Federico sono genitori di due figli, Julia e Gabriel, e vivono con le due figlie che Balzaretti ha avuto dalla sua prima moglie, Lucrezia e Ginevra.

La rivalità con Diletta Leotta

Recentemente, Eleonora ha affrontato il tema della presunta rivalità con Diletta Leotta, partner professionale di Federico. Durante un’intervista, ha rivelato di aver provato gelosia nei confronti di Diletta, descrivendola come una “ragazza esuberante” con cui il marito ha lavorato in tv. Eleonora ha raccontato di un incontro a Milano, dove ha deciso di presentarsi formalmente a Diletta, sottolineando il suo ruolo di moglie. “Amo Federico come il primo giorno e sono gelosa”, ha dichiarato, evidenziando la sua determinazione nel mantenere chiaro il suo posto nella vita del marito.

La gestione della gelosia e la fiducia reciproca

Nonostante i momenti di insicurezza, Eleonora ha affermato di fidarsi di Federico. Ha spiegato che, pur essendo consapevole del fascino di Diletta, non ha mai pensato di spiare il marito. “Mi fido, mi ama come quando ci siamo conosciuti”, ha detto, sottolineando l’importanza della comunicazione e della comprensione reciproca nella loro relazione. La ballerina ha anche condiviso che, per amore, ha dovuto affrontare le opposizioni della sua famiglia, scegliendo di accogliere le figlie di Federico nella loro vita.

Un futuro insieme e la possibilità di allargare la famiglia

Parlando del futuro, Eleonora ha rivelato che Gabriel desidera un fratellino, ma lei non è sicura di voler allargare ulteriormente la famiglia. “Stiamo già bene così”, ha affermato, evidenziando la sua soddisfazione per la vita che hanno costruito insieme. La storia di Eleonora Abbagnato è un esempio di come l’amore possa superare le insicurezze e le rivalità, creando un legame forte e duraturo.