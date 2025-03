Un racconto di dolore e resilienza

Il libro “Figli di nessuno”, scritto da Pasquale Guadagno e Francesca Barra, è un’opera che va oltre la semplice narrazione di una tragedia familiare. Racconta la storia di un giovane che, dopo aver perso la madre in un omicidio, si trova a dover affrontare un doppio fardello: essere il figlio della vittima e del carnefice. Pasquale, all’epoca quattordicenne, ha vissuto un’esperienza traumatica che lo ha segnato profondamente, ma che ha anche alimentato in lui una straordinaria forza di rinascita.

Il significato del titolo

Il titolo “Figli di nessuno” racchiude un significato profondo. Pasquale si è sentito abbandonato non solo dalla madre, ma anche dallo Stato, che avrebbe dovuto proteggerlo. Questo senso di isolamento è un tema ricorrente nel libro, dove si evidenzia come la violenza di genere non colpisca solo le vittime dirette, ma anche i loro familiari. La narrazione di Pasquale è un grido di aiuto e una richiesta di attenzione verso una problematica che spesso viene ignorata.

Un invito alla comunità

Francesca Barra, coautrice del libro, sottolinea l’importanza di una comunità attenta e solidale. La lotta contro la violenza di genere non può essere lasciata solo alla responsabilità delle istituzioni o delle famiglie; è necessario un impegno collettivo. Il libro non è solo una testimonianza personale, ma un richiamo all’azione, un invito a non rimanere in silenzio di fronte a queste ingiustizie. La storia di Pasquale è un esempio di come si possa trasformare il dolore in un messaggio di speranza e cambiamento.

Educazione e sensibilizzazione

Oltre alla pubblicazione del libro, Pasquale e Francesca continuano a lavorare insieme per sensibilizzare le nuove generazioni. Attraverso incontri nelle scuole, cercano di educare i giovani su temi di violenza di genere e diritti umani. La loro missione è quella di creare una rete di supporto e di consapevolezza, affinché nessuno si senta più “figlio di nessuno”. La loro collaborazione rappresenta un esempio di come la scrittura possa essere uno strumento potente per il cambiamento sociale.