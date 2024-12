Un attico da sogno nel cuore di Roma

Myrta Merlino, nota conduttrice di Pomeriggio 5, ha condiviso con i suoi follower sui social la bellezza della sua casa, un attico di lusso situato nel centro di Roma. Questo spazio, che riflette il suo stile personale e la sua passione per il design, ha catturato l’attenzione di molti, raccogliendo un numero impressionante di ‘like’. La casa è un vero e proprio rifugio, dove ogni angolo racconta una storia di eleganza e comfort.

Design e arredamento: un mix perfetto

L’attico di Myrta è caratterizzato da un arredamento curato nei minimi dettagli, che combina elementi antichi e moderni. La cucina, ampia e super accessoriata, è il cuore pulsante della casa. Con una penisola color tortora e due forni, è il luogo ideale per preparare deliziosi piatti da condividere con amici e familiari. La luminosità degli spazi è accentuata da grandi finestre e porte a vetri che si affacciano sul terrazzo, offrendo una vista mozzafiato sui tetti della Città Eterna.

Spazi accoglienti per momenti speciali

Il soggiorno, con le sue pareti bianche e il tavolo rotondo in vetro, è un ambiente accogliente dove Myrta ama trascorrere il tempo. I lampadari ecrù, i vasi di fiori freschi e le opere d’arte creano un’atmosfera calda e invitante. Adiacente al soggiorno, il salottino è arredato con divani vintage e una libreria ben fornita, perfetta per chi ama immergersi nella lettura. La scala in metallo conduce al soppalco, dove si trova la camera da letto, un angolo di intimità e relax.

Un terrazzo per sognare

Uno degli aspetti più affascinanti dell’attico è senza dubbio il terrazzo, dove Myrta si gode i tramonti insieme al compagno Marco Tardelli. Questo spazio all’aperto è un vero e proprio angolo di paradiso, ideale per rilassarsi con un buon libro o per organizzare cene romantiche sotto le stelle. La vista sui monumenti storici di Roma rende ogni momento speciale e unico, trasformando la casa in un rifugio di bellezza e tranquillità.