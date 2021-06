Potrebbe sembrare ovvio, ma non lo si ripete mai abbastanza: essere donna comporta anche avere le mestruazioni. Un argomento che seppur naturale, sembra ancora essere proibito in troppi Paesi nel mondo. Lo street artist aleXsandro Palombo utilizza ancora una volta i muri di Milano per la sua nuova serie di disegni, questa volta dedicata alla Giornata Mondiale dell’Igniene Mestruale, intitolata “Break the Taboo”, tradotta letteralmente “Rompere il tabù”.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare su argomenti come tampon tax e period poverty. Ma tutto questo cos’ha a che fare con Kim Kardashian e Marge Simpson?

Kim Kardashian e Marge Simpson con le mestruazioni

Una è un’ifluencer americana di fama mondiale, l’altra è la moglie e madre premurosa di un famoso cartone animato. Entrambe sono apparse sui muri di Milano ritratte dallo street artist aleXsandro Palombo in modo singolare: la Kardashian è disegnata in una posa mistica, a ricordare quasi un Madonna coperta solo da un velo blu, Marge Simpson è invece un riferimento al celebre scatto di Richars Avedon, che nel 1992 fotografò la modella Stephanie Seymour.

Cosa accomuna quindi le due icone pop? Sono donne e in quanto tali, hanno le mestruazioni e sono infatti così ritratte: con il ciclo in bella mostra.

L’iniziativa è solo l’ultima in ordine temporale dell’artista aleXsandro Palombo, già famoso per la sua arte che si impegna a sensibilizzare su argomenti sociali di ogni tipo e per sostenere i diritti umani di persone di qualsiasi genere o nazionalità a cui una società ancora troppo maschilista, sembra non voler prestare il giusto ascolto.

Non essendo questa la sua prima iniziativa, non è neanche la prima volta che lo street artist utilizza volti noti nella cultura pop internazionale per sensibilizzare su tematiche sociali molto importanti. Protagonisti della sua sua arte sono state vere e proprie icone come la principessa Lady Diana, ritratta provocatoriamente con le sembianze una principessa Disney, ma bulimica e senza principe azzurro o first ladies di leader politici di fama mondiale, come Michelle Obama o Hilary Clinton, ritratte insieme ad altre icone, con il volto tumefatto dalla violenza subita.

Anche Marge Simpson e Kim Kardashian erano già state ritratte in precedenza dall’artista. La prima appariva insieme a tutta la famiglia disegnata da Matt Groening per la serie “Who is next?”, un tributo a George Floyd e a tutte le vittime, come lui, di razzismo. La seconda invece era già stata ritratta per una campagna contro gli abusi domestici.

Il 28 maggio è il giorno in cui si celebra la giornata mondiale dell’igiene mestruale, istituita per ostacolare ogni tabù legato all’argomento e favorirne invece l’informazione.

Due degli argomenti ancora irrisolti, anche in Italia, riguardano la tampon tax e la period poverty, ovvero le tasse sugli assorbenti e l’impossibilità per alcune donne di far fronte all’acquisto di beni che dovrebbero essere primari, per poter salvaguardare l’igiene e poter vivere il ciclo mestruale dignitosamente.