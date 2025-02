Un Sanremo difficile per Kekko Silvestre

Il Festival di Sanremo 2025 si è rivelato un’esperienza complessa per Kekko Silvestre, frontman dei Modà. Ospite nel programma Verissimo, ha condiviso i retroscena della sua partecipazione, segnata da una brutta caduta che ha influito sulla sua performance. Nonostante le difficoltà, Kekko ha dimostrato un grande coraggio, decidendo di non ritirarsi nonostante il dolore e le frustrazioni legate ai voti delle giurie.

La caduta e le conseguenze

Prima di salire sul palco, Kekko ha subito un incidente che gli ha causato la rottura di due costole. Questo infortunio ha reso impossibile per lui effettuare le prove di canto, portandolo a esibirsi con il ghiaccio applicato sul corpo. “Volevo portare a termine la missione in maniera dignitosa”, ha dichiarato, sottolineando la pressione di non deludere i fan che lo seguono da anni. La sua determinazione è stata messa a dura prova, ma la voglia di esibirsi ha prevalso.

Le delusioni e le critiche

Nonostante l’impegno, la performance dei Modà è stata accolta con tiepidezza, e Kekko ha espresso la sua amarezza sui social, lamentando di non essere stato giudicato equamente. “Nella mia vita sono sempre stato giudicato, ma con criterio”, ha affermato, evidenziando come alcuni giurati possano avere pregiudizi nei confronti della loro musica. La ventiduesima posizione finale ha colpito profondamente il cantante, che ha sentito di essere penalizzato per la sua storia musicale.

Riflessioni sulla carriera e il futuro

La partecipazione a Sanremo ha riacceso in Kekko una riflessione profonda sulla sua carriera. Dopo un periodo di crisi, durante il quale aveva pensato di ritirarsi dalla musica, l’esperienza al Festival e il supporto dei fan lo hanno spinto a continuare. “Quando la tua carriera non funziona più come una volta, la gente ti passa vicino e non ti guarda nemmeno in faccia”, ha confessato, ma ora ha trovato nuova motivazione per andare avanti. La musica rimane una parte fondamentale della sua vita, e il tour imminente rappresenta un’opportunità per riconnettersi con il suo pubblico.