Il dilemma educativo della Famiglia Reale

La scelta della scuola per il piccolo George, primogenito di Kate Middleton e del Principe William, si sta rivelando un vero e proprio rompicapo per i genitori reali. Con l’avvicinarsi del momento in cui George dovrà lasciare la Lambrook School, dove attualmente studia insieme ai suoi fratelli, la coppia si trova a dover decidere se seguire le tradizioni secolari della Famiglia Reale o optare per un’educazione più moderna e accessibile.

Tradizione contro modernità

Kate Middleton sembra propensa a iscrivere George al Marlborough College, un istituto misto che ha frequentato in gioventù. Tuttavia, questa scelta rappresenterebbe una rottura con la tradizione, poiché storicamente gli eredi al trono britannico hanno frequentato scuole maschili. William, da parte sua, è più scettico riguardo a questa opzione, temendo che la decisione possa infrangere un’usanza consolidata da generazioni. La questione si complica ulteriormente dalla distanza del collegio dall’Adelaide Cottage, dove la famiglia vive, e dalle preoccupazioni legate alla sicurezza e alla privacy del futuro re.

Le alternative sul tavolo

Nonostante il Marlborough College sembri la scelta più probabile, Kate ha recentemente visitato due scuole a Londra: la University College School e la Highgate School. Entrambe sono istituti di alto livello, ma rappresenterebbero una scelta audace e controcorrente per la Famiglia Reale. Fonti vicine alla coppia suggeriscono che la diagnosi di cancro di Kate abbia influenzato la sua decisione di voler essere più presente nella vita di George, desiderando vivere ogni momento della sua infanzia. La pressione per mantenere le tradizioni familiari, tuttavia, continua a pesare su William, che potrebbe sentirsi in dovere di seguire le orme dei suoi predecessori.

Un futuro incerto per George

Con la scadenza che si avvicina, la Famiglia Reale si trova in una situazione di stallo. Nonostante le visite a diverse scuole, non è stata presa alcuna decisione definitiva. La tensione tra il desiderio di Kate di garantire un’infanzia normale per George e la necessità di rispettare le tradizioni familiari continua a crescere. La scelta della scuola non è solo una questione educativa, ma riflette anche le sfide più ampie che la Famiglia Reale deve affrontare nel bilanciare il passato con il presente.