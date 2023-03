L’amore può nascere anche sul ring: Josh Popper, 29 anni, oltre a essere allenatore di uno dei figli della popstar, pare essere anche il suo attuale fidanzato. Madonna ha trovato l’amore, ma chi è esattamente il giovane?

Josh Popper: chi è il nuovo fidanzato di Madonna

Il suo nome è molto conosciuto nel mondo dello sport, in particolare in quello della boxe. Josh Popper, 29 anni, di professione fa l’allenatore di boxe e pare essere anche l’allenatore di uno dei figli della popstar mondiale Madonna. La palestra dove il pugile lavora si trova a New York City, ed è la Bredwinners, la stessa in cui i due si sarebbero conosciuti e, successivamente, innamorati.

Il mondo di Josh Popper però non ruota solamente intorno allo sport. Per quanto esso occupi la parte maggiore della sua vita, il giovane 29enne è in realtà anche immerso nel mondo dello spettacolo. Tempo indietro, infatti, Popper ha partecipato al reality show Summer House, programma che gli ha offerto una grande visibilità nelle vesti di personaggio “pubblico”.

Il profilo Instagram di Josh Popper (@_joshpopper) è ricco di contenuti inerenti alla palestra. La sua bio social lo definisce Boxing Coach, ma lo descrive anche come fondatore di Bredwinners, una sala di pugilato sita a NY.

Seguito da quasi 6500 persone, con un totale di 128 post pubblicati, Josh Popper è solito pubblicare contenuti che riguardano la sua professione. Si vedono infatti fotografie che lo ritraggono sul ring e mentre si allena o allena i suoi allievi. La boxe, dunque, è una grandissima passione.

Per quanto riguarda l’amore, la notizia della nuova frequentazione con la popstar mondiale Madonna, è fresca di marzo 2023. I due si sarebbero conosciuti proprio in quella palestra dove la cantante è solita portare il figlio ad allenarsi. La presentazione, la chiacchera e, dopo poco, la scintilla: Madonna e Josh Popper si starebbero frequentando e tra i due starebbe nascendo un piacevole affetto reciproco. In realtà la frequentazione non è stata ancora ufficializzata, ma i rumors parlerebbero proprio di una nuova liaison.

I primi segnali sono arrivati da un paio di storie pubblicate proprio sui social media. Nella prima si vedeva Madonna intenta ad “abbracciare” il sacco da boxe con tanto di didascalia: «La maggior parte delle donne viene demolita…», seguita da una seconda fotografia in compagnia di Josh Popper, descritta con tali parole: «…In una cultura guidata dagli uomini».

Dopo pochi attimi Madonna ha provveduto a cancellare le fotografie, ma il dubbio amoroso è comunque rimasto nell’aria.

L’amore giovane di Madonna

Josh Popper non è il primo giovane uomo a conquistare il cuore di Madonna. Si ricorda infatti che prima di conoscere l’allenatore di boxe, la popstar è stata fidanzata per cinque mesi con il modello Andrew Darnell, 23 anni. Sebbene i due non si siano mai lasciati ufficialmente, la storia tra i due pare essersi conclusa. Prima ancora di Darnell, invece, Madonna è stata insieme ad Ahlamalik Williams, un ballerino di 28 anni. Tale relazione è durata per circa 4 anni. Come andrà con Josh Popper, se mai andrà, lo scopriremo solo andando avanti: si attendono dunque aggiornamenti a riguardo.