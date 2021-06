Con una lunga carriera ricca di successi, John Goodman è oggi un volto noto della tv e del cinema statunitense. Con una carriera poliedrica, ecco la storia del grande attore.

Chi è John Goodman

John Stephen Goodman (Saint Louis, 20 giugno 1952) è un attore statunitense.

Cresce nello stato del Missouri insieme alla madre e fratelli in quanto il padre, Leslie, muore per un attacco di cuore a due anni dalla nascita del figlio. Frequenta la Affton High School per poi iscriversi alla Sputhwest Missouri State University con una borsa di studio sportiva.

Poco dopo l’inizio dei corsi decide però di rinunciare all’aspetto sportivo per dedicarsi al mondo della recitazione. Ottiene una laurea in ambito artistico e parte per New York dove inizia a recitare a teatro, in tv grazie ad alcuni spot e successivamente anche nel mondo del cinema.

L’inizio della carriera di John Goodman

Diventa subito celebre soprattutto per una serie di ruoli comici tra cui quello in “Pappa e ciccia” o di Fred Flinstone nel film che riprende il noto cartone animato.

Partecipa poi nei film dei fratelli Coen e si fa ricordare anche per essere stato il compagno di Al Pacino in “Seduzione pericolosa”. Tra le pellicole più famose non si può non citare “Il grande Lebowski” in cui recita a fianco di Jeff Bridges e in “Il tocco del male” con Denzel Washington.

Nel 2000 ottiene inoltre una sua sitcom dal nome “Normal, Ohio” in cui racconta la storia di un uomo gay che torna a vivere nella sua città di origine e riparte da zero. Diversi anni dopo partecipa alla serie “Center of the Universe” prodotta dalla CBS. Oltre alle serie tv e i film, Goodman, è anche un conduttore di straodinario successo e infatti presenta per tredici anni il “Saturday Night Live”, lo stesso che lo aveva rifiutato come comico negli anni ’80.

John Goodman tra successo e premi cinematografici

La sua fama lo ha portato negli anni ad ottenere una stella sulla St. Louis Walk of Fame. Infatti negli anni aumentano i motivi che lo rendono celebre, per esempio quando diventa partner di Dan Aykroyd in sostituzione a John Belushi in “Blues Brothers Band” interpretando anche una parte nel film “Blues Brothers: Il mito continua”.

Tra le candidature ai premi importanti si ricorda quella nel 2010 agli Emmy Award per “You Don’t Know Jack – Il dottor morte”. Nel 2011 partecipa al film muto “The Artist” che ottiene ben cinque Premi Oscar, tra cui quello come miglior film. Successivamente viene ricordato per “Di nuovo in gioco” un film che lo vede a fianco di Clint Eastwood.