Ex compagna di Morgan ed ex concorrente di X-Factor, Jessica Mazzoli è anche madre di una bambina: alla scoperta della cantante

Il suo nome ha fatto il giro nel mondo dello spettacolo: tra il Grande Fratello, X-Factor e le sue questioni sentimentali con Morgan, Jessica Mazzoli è spesso finita al centro del gossip. Ex compagna di Morgan da quale ha avuto una figlia, Mazzoli è una cantante. Chi è e che cosa fa nella vita? Scopriamolo insieme.

Jessica Mazzoli: chi è l’ex concorrente di X Factor

Jessica Mazzoli è nata a Olbia il 21 luglio 1991 sotto il segno del Cancro e attualmente ha 32 anni.

Da sempre appassionata di musica, Jessica Mazzoli ha cominciato già all’età di 17 anni a provare a crearsi uno spazio proprio in quel mondo. Partecipa infatti ai casting di Amici di Maria De Filippi e riesce a entrare nella Scuola, conquistandosi il tanto desiderato banco. La sua esperienza nel talent però si conclude prima del Serale, fase del programma a cui non riesce ad arrivare.

Qualche anno dopo, nel 2010, prova con un altro talent. È il turno di X-Factor, programma che la porta a essere apprezzata dal pubblico, tanto da arrivare a un passo dalla finale.

La musica non la abbandona mai e Jessica Mazzoli continua a lavorare come cantante. Nel 2021 ha pubblicato il videoclip del suo singolo Mille modi, dove si riconferma una grande artista in tutti i sensi, voce e presenza scenica compresi.

Accanto alla passione della musica Jessica Mazzoli aggiunge anche quella della recitazione.

In questo senso infatti lavora anche come attrice, recitando nelle vesti della protagonista in La Lupa, pellicola diretta da Manon Decor e Michele Salimbeni.

Per chi non si ricordasse, Jessica Mazzoli nel 2019 ha partecipato alla 16ma edizione del Grande Fratello, l’ultima per altro condotta da Barbara D’Urso. Quell’esperienza finì prematuramente perché Mazzoli fu costretta ad abbandonare la casa per sottoporsi a un’operazione chirurgica, più precisamente per appendicite.

Jessica Mazzoli: la vita privata

La vita privata di Jessica Mazzoli è stata segnata in particolare da una storia molto conosciuta. Nel 2011, infatti, la cantante ha iniziato una storia con Morgan. I due si conoscono proprio a X-Factor e tra loro nasce subito una grande passione. La loro storia continua a gonfie vele e due anni dopo nasce una bambina, Lara Castoldi. Purtroppo, però, a pochi mesi dalla nascita della bambina, la relazione tra Morgan e Jessica Mazzoli si conclude e i due decidono di lasciarsi.

Iniziano così anni di battibecchi televisivi: la cantante, infatti, è andata più volte in televisione ad accusare Morgan di non essersi mai interessato alla figlia. Il cantante dei Bluvertigo, però, ha spesso ribattuto che Jessica Mazzoli lo avrebbe incastrato per motivi economici. Insomma, la vita privata della cantante è stata segnata da momenti burrascosi e di grande gossip, ma l’amore per la figlia rimane comunque una costante della sua vita.

Su Instagram Jessica Mazzoli è seguitissima: il suo profilo (@jessicamazzoli_official) conta ben 50.700 follower, per un totale di soli 25 post.

La sua carriera da cantante prosegue e i successi non finiranno.