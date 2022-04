Jeremias Rodriguez torna sull’Isola dei Famosi ma questa volta in coppia col padre Gustavo. Più volte nel corso del reality, il più giovane della famiglia Rodriguez si è mostrato molto malinconico. Soffre infatti molto la mancanza della sua fidanzata, Deborah Togni, con cui la relazione va ormai avanti dal 2020.

Nella puntata del programma andata in onda il 31 marzo 2022, Ilary Blasi ha deciso di fare una sorpresa al naufrago e lo ha fatto parlare con la propria fidanzata. Ma chi è Deborah Togni? Ecco tutto quello che sappiamo sulla ragazza e sulla bellissima storia d’amore con Jeremias.

Chi è Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias Rodriguez

Nonostante sia la fidanzata di Jeremias Rodriguez, fratello di Cecilia e della ben più nota Belen, Deborah Togni non è un personaggio pubblico per questo non si trovano molte informazioni sul suo conto, specialmente per quanto riguarda il suo passato.

Sappiamo però che ha origini siciliane e come indica il suo profilo Facebook, è nata il 21 novembre ed è quindi del segno dello Scorpione. Non è specificato l’anno, ma secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere nata attorno al 1997.

Per quanto riguarda il suo percorso studi sappiamo invece che Deborah ha conseguito il diploma all’Istituto tecnico Itpa “Gadda-Roselli” di Gallarate e attualmente vive e lavora a Milano come assistente di volo.

La storia d’amore con Jeremias

Come dicevamo, Deborah e Jeremias fanno coppia fissa dall’estate del 2020. Si sono conosciuti qualche tempo dopo la fine della relazione di Rodriguez con Soleil Sorge e tra i due, come succede nelle storie più romantiche, sarebbe scattato il colpo di fulmine.

Come ha spiegato lo stesso Jeremias infatti si sono incontrati durante un aperitivo e hanno fatto una foto insieme. Foto con cui Jeremias è tornato il giorno dopo allo stesso bar per cercarla. Alla fine, grazie all’aiuto di un ragazzo, è riuscito a trovare il profilo Instagram di Deborah a cui ha scritto: “Riconoscimi il fatto di essermi sbattuto per trovarti”. Il resto, come si suol dire, è storia.

Jeremias ha anche raccontato di averla incontrata in un periodo particolarmente molto cupo della sua vita. Ma a farlo innamorare definitivamente di lei è stata la consapevolezza che non avrebbe dovuto modificarsi per piacerle.

Jeremias ha poi concluso il racconto della loro storia con una vera e propria dichiarazione d’amore davanti ad uno studio completamente rapito. Rodriguez ha infatti dichiarato di vedere in Deborah, e in lei soltanto, la futura madre dei suoi figli.

Deborah all’Isola dei Famosi

Deborah solitamente si tiene ben lontana dalle telecamere ma per questa volta, per il proprio fidanzato, avrebbe fatto un’eccezione. Jeremias infatti ha minacciato di lasciare il reality per via di alcune situazioni che gli stavano iniziando a stare strette, la Togni quindi si è presentata in studio con lo scopo di fargli una sorpresa e per trasmettergli la forza per continuare.

Il risultato? Come un innamorato completamente in brodo di giuggiole a sentire la voce della propria fidanzata, tra un “ti amo” e l’altro Jeremias l’ha rassicurata dicendole che lei è l’amore e che quindi non deve arrabbiarsi se lo vede vicino ad altre ragazze.