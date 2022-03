Nel cast dell’Isola dei Famosi in onda a partire dal 21 marzo 2022, ci saranno anche due componenti della famiglia Rodriguez. Stiamo parlando di Jeremias, alla sua seconda esperienza nel reality e del padre, Gustavo Rodriguez, che gareggerà in coppia con il figlio.

Conosciamolo meglio.

Chi è Gustavo Rodriguez

Sulla vita di Gustavo Rodriguez non sappiamo ancora molto. Sappiamo però che è nato nel 1959 in Argentina e che da giovane era un grande appassionato di musica rock, cantava infatti in una band. Una carriera da cantante interrotta non appena ha conosciuto la moglie Veronica Cozzani, figlia di un ufficiale dell’esercito che non le avrebbe mai acconsentito di sposare uno ragazzo con questa particolare ambizione.

Gustavo quindi decide di mettere da parte la propria passione per amore e dal matrimonio con la sua Veronica vengono alla luce i figli Belen, Jeremias e Cecilia, che qui in Italia abbiamo imparato ormai a conoscere come i fratelli Rodriguez.

Curiosità

A quanto pare quella del cantante rock non è l’unica carriera a cui Gustavo ha dovuto rinunciare per forza o per amore della propria famiglia. Era diventato infatti un pastore anglicano quando qui in Italia Belen stava iniziando a diventare sempre più famosa e le riviste iniziavano ad uscire con le sue prime in lingerie in copertina. Gustavo allora, per non creare troppi scandali, ha preferito lasciare anche questa professione.

Così come la moglie e i tre figli, Gustavo è molto legato alla propria famiglia e stando anche alle dichiarazioni della stessa Belen, è un nonno davvero molto premuroso con i nipotini Santiago e Luna Marì.