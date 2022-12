Jasmine Carrisi, a distanza di qualche anno, ha confermato il flirt con Giovanni Antonacci, figlio del famoso cantante Biagio. Anche se in passato ha smentito la love story, adesso ha deciso di vuotare il sacco.

Jasmine Carrisi conferma il flirt con Giovanni Antonacci

Nel 2019 si è fatto un gran parlare di un flirt tra Jasmine Carrisi e Giovanni Antonacci. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha sempre smentito la frequentazione, parlando di una bella amicizia: “Ne hanno dette tante quest’estate. Anche che ero incinta, ma non è così. Onestamente non so come sia nata questa cosa, probabilmente perché ho messo su qualche chilo, non so. Io e Giovanni siamo amici“. Eppure, tra lei e il figlio del famoso cantante Biagio c’è stato qualcosa in più di un semplice rapporto amicale.

Le parole di Jasmine Carrisi

Intervistata dal settimanale Chi, Jasmine ha confessato:

“La verità su quei rumor? Tra noi c’è stata una sana frequentazione diventata, poi, una piacevole amicizia. Succede”.

Jasmine e Giovanni si sono frequentati per un po’, poi hanno scelto di restare amici. Ad oggi, a distanza di tre anni, la Carrisi e Antonacci hanno dimenticato il flirt e hanno un ottimo rapporto.

Jasmine Carrisi bullizzata

Oltre a confermate il flirt con Antonacci, Jasmine ha parlato di un periodo difficile della sua vita, quando è stata vittima di bullismo. Ha raccontato: