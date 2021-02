Il padre è un esponente molto amato del pop italiano, il nonno un colosso della musica leggera. Cresciuto a pane e musica, Giovanni Antonacci, invece, ha scelto come strada quella della trap. Ma non è il solo giovane artista in famiglia, il cantante di “Andavo a cento all’ora” è infatti anche il padre di un altro giovane trapper, conosciuto come Tredici Pietro.

Insomma, la trap, nonostante sia un genere musicale con radici profonde, ha trovato terreno fertile ancora tra le nuove generazioni. Ma cosa sappiamo su Giovanni Antonacci, giovane figlio (e nipote) d’arte?

Chi è Giovanni Antonacci

Giovanni Antonacci nasce a Bologna il 2 maggio 2001 ed è del segno del Toro. Come si può immaginare già dal cognome, è il figlio del cantante Biagio Antonacci e dell’attrice Marianna Morandi, a sua volta figlia di uno dei più grandi cantautori italiani, Gianni Morandi.

Non si sa ancora nulla riguardo al suo percorso scolastico, ma grazie anche al sempre attento gossip si sa che ha un fratello di nome Paolo e che i genitori si sono separati un anno dopo la nascita di Giovanni. Il giovane rapper è infatti cresciuto con la madre e si è avvicinato al padre in età adolescenziale.

Il debutto e la carriera musicale

La passione per la musica è quindi questione di DNA per Giovanni, che decide di farne una vera e propria carriera debuttando nel 2019 con il singolo “Se mi scegli”. Nel 2020 invece, fa uscire un altro singolo che ha riscosso un gran successo tra i giovani ascoltatori, ovvero “Dose”.

Un genere totalmente diverso dalle sonorità a cui ci hanno abituati il padre e il nonno, ma un vero e proprio mondo per Giovanni, che ha trovato nella trap un suo modo personale di esprimersi. Non si è però limitato solo al canto. Il giovane artista suona infatti anche chitarra e pianoforte.

Curiosità su Giovanni Ciacci

Sulla sua vita privata Giovanni Antonacci sembra mantenere il più stretto riserbo. Non si sa nulla, per esempio, su una possibile fidanzata. Ciò che ha tenuto a far sapere attraverso alcune interviste però, è che il suo ultimo singolo “Dose”, è dedicato ad una ragazza di cui è innamorato, ma non è data sapere la sua identità. La musica è una passione che condivide anche con il fratello, Paolo Antonacci. Con lui ha scritto alcuni testi per le sue canzoni e ha collaborato anche per la stesura dei testi per altri famosissimi artisti. Il vincitore della diciassettesima edizione di Amici Irama, il cantautore rock Nek ed Eros Ramazzotti su tutti.

Un’altra sua grande passione sembra essere il calcio. Giovanni gioca infatti nella Nazionale Hip Hop Italia. Si tratta di un progetto charity che unisce i giovani che hanno proprio la musica e il calcio come passione comune.