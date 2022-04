Isola Party: Alex Belli fuma in diretta, Montano lo prende in giro

Aldo Montano e Alex Belli sono stati ospiti di Isola Party e lo schermidore non ha perso occasione per prendere in giro l’ex collega del GF Vip.

Aldo Montano e Alex Belli a Isola Party

Alex Belli è intervenuto a Isola Party direttamente da Santo Domingo, dove si trova per impegni di lavoro in compagnia della moglie Delia Duran, con cui sembra aver ritrovato la serenità.

L’attore si è mostrato in diretta a Isola Party mentre fumava una sigaretta e, difronte allo stupore suscitato in Ignazio Moser e Valentina Barbieri, ha dichiarato di essere “anticonvenzionale”. A seguire è intervenuto a Isola Party il suo ex compagno d’avventura al GF Vip 6, Aldo Montano, che non ha perso occasione per prenderlo in giro. “Attenzione che quello prende un aereo da Santo Domingo e va all’Isola”, ha dichiarato lo schermidore, e ancora: “Come l’ho visto? L’ho guadato con gli stessi occhi (del Gf Vip, ndr)”.

Le critiche di Montano a Belli

Aldo Montano ha criticato pubblicamente Belli per la sua continua ricerca di visibilità e al GF Vip ha ampiamente giudicato anche il suo “triangolo” con Soleil Sorge e Delia Duran.

“E’ una roba che non mi piace. E’ stata montato, forse dall’inizio, forse strada facendo ma comunque non mi interessa, non mi diverte: ha rotto le palle! Sono abbastanza stomacato da quello che sento e risento nel corso delle puntate da mesi.

Penso sia una valutazione da spettatore la mia, la stessa valutazione di molti telespettatori, credo”, ha dichiarato Aldo Montano.