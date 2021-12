In occasione di una diretta Instagram, Aldo Montano ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip, soffermandosi anche sul suo rapporto con Alex Belli e sul triangolo amoroso che si è creato nella Casa tra l’attore, Soleil Sorge e Delia Duran.

GF Vip, scontro social tra Alex Belli e Aldo Montano

Nel corso di una diretta Instagram, Aldo Montano – che è stato uno dei protagonisti più amati della sesta edizione del Grande Fratello Vip – ha voluto ripercorrere l’esperienza vissuta al reality show.

In questo contesto, lo schermidore ha deciso di commentare anche il percorso del suo ex coinquilino Alex Belli e del particolare e teso triangolo amoroso che si è creato tra l’attore di CentoVetrine, la moglie Delia Duran e la gieffina Soleil Sorge.

Nello specifico, durante la sua diretta Instagram, Aldo Montano ha dichiarato: “Se è tutto finto ed ha inscenato la cosa con la moglie, è una cosa orribile perché ha preso in giro tutti noi della Casa del GF Vip e voi come spettatori. Se fosse tutto vero, è ancora forse più grave perché così facendo, da uomo, ha mancato terribilmente di rispetto alla propria donna e anche ad un’amicizia o amore che stava nascendo all’interno della Casa con Sole – e ha concluso –.

In entrambi i casi,credo che sia stata una brutta figura”.

GF Vip, Alex Belli attacca Aldo Montano: “L’unica cosa che sai fare è usare le mani”

Alle parole di Aldo Montano ha rapidamente replicato Alex Belli che, attraverso un post condiviso su Twitter, ha scritto: “Giudicate, criticate, prendete posizioni. La Verità è una sola che con il mio essere fuori dagli schemi vi ho dato da parlare – e ha aggiunto –. Anche a te, Aldo Montano, che nel momento che ti ho fatto uscire allo scoperto, l’unica cosa che sai fare è usare le Mani. Shhhh!”.

In un primo momento, tra Alex Belli e Aldo Montano si era instaurato un rapporto di amicizia che è poi andato in frantumi dopo una lite furibonda. Lo scontro si era originato in seguito a un confessionale molto provocatorio dell’attore e aveva visto lo schermidore spintonare Alex Belli, dopo essere stato travolto da ulteriori provocazioni.