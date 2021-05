Intimissimi lancia la corsetteria in cotone basic che combina la semplicità delle linee essenziali al comfort del cotone.

La linea corsetteria in cotone basic

Una lingerie basic ideata per le donne che non vogliono rinunciare alla bellezza ma allo stesso tempo desiderano sentirsi libere di indossare la comodità.

La lingerie basic di intimissimi si ispira ad un concetto di femminilità libero da ogni limite o preconcetto. Un’idea di donna bella in ogni sua forma.

In questa campagna, il “Made in Italy” supera l’idea di mero marchio e diventa mission.

Ciò avviene attraverso un nuovo modo di presentare il lavoro che il Made in Italy di Intimissimi implica. Alla base della missione, vi è una costante ricerca e un’accurata selezione dei tessuti più performanti. L’obiettivo di Intimissimi, infatti, è quello di offrire un design adatto ad ogni forma e silhouette. Un design che consenta ad ogni corpo di essere valorizzato.

Un intimo che valorizza ogni donna

Un’artigianalità ricercata sorta per soddisfare le aspettative di ogni donna.

Per far sì he ogni donna possa sentirsi bene con sé stessa, a proprio agio con ciò che indossa, Intimissimi offre una linea d’intimo non costrittivo ma valorizzante. All’unicità del prodotto si affianca un prezzo democratico che comporti un’accessibilità all’acquisto più ampia possibile.

E proprio su queste basi che nasce la corsetteria in cotone basic, creata ad hoc per far sentire a proprio agio tutte le donne!

Alcuni modelli della linea corsetteria in cotone basic

Tra i tanti modelli tra cui scegliere, c’è il reggiseno Tiziana con coppe imbottite preformate o il balconcino Greta con coppa senza cuciture, proposto fino alla coppa D. Anche per il triangolo Lara le coppe sono state differenziate per i seni più abbondanti, con la possibilità di incrociare le spalline sulla schiena. Poi c’è Emma, triangolino con coppa doppiata e senza cuciture, oppure, più sportiva, la brassière di cotone dal moderno taglio canotta con elastico sotto seno.

Tiziana, Greta, Emma e gli altri modelli possono essere abbinati agli slip o perizoma della collezione o ai pezzi già conosciuti e diffusi fra le donne più fedeli ad Intimissimi.

