Inizio lezione di illustrazione di moda il 26 ottobre, orari e modalità

Il nuovo percorso di illustrazione di moda parte il 26 ottobre: orari, aule, codice classroom e regole per il cambio canale.

Il dipartimento di Design dell’Università ha programmato l’avvio del corso di illustrazione di moda per il prossimo lunedì 26 ottobre. L’iniziativa, rivolta a studenti di tutti i livelli, si svolgerà all’interno del campus Marco Polo, una sede ormai consolidata per le attività artistiche. L’obiettivo è fornire competenze tecniche e creative, con un focus su disegno, progettazione e digitalizzazione di capi di abbigliamento.

Canale A-L – Prof.ssa Silvia Casto

Il primo segmento di insegnamento, destinato agli studenti il cui cognome ricade tra A e L, sarà guidato dalla prof.ssa Silvia Casto. Le lezioni si svolgeranno in due blocchi settimanali: il lunedì, dalle 8.00 alle 10.00, nella aula 110 della sede Marco Polo, e il martedì, dalle 18.00 alle 20.00, nella aula 203 sempre dello stesso campus. Questo schema permette di alternare momenti di teoria al mattino con attività pratiche serali, favorendo un apprendimento più equilibrato.

Canale M-Z – Prof. Federico Rebecchini

Per gli studenti il cui cognome è compreso tra M e Z, la responsabilità didattica spetta al prof. Federico Rebecchini. Le lezioni verranno erogate in un unico intervallo, il lunedì, dalle 16.00 alle 20.00, nella aula 202 della stessa sede. Il prolungato pomeriggio consente di approfondire esercizi pratici e progetti collettivi, garantendo ai partecipanti ampio spazio per sperimentare tecniche innovative.

Iscrizione a Classroom

Tutti gli iscritti potranno accedere alla piattaforma Google Classroom inserendo il codice h3qngh3i. Attraverso questo ambiente digitale saranno disponibili i materiali didattici, le slide delle lezioni, gli esercizi da svolgere a casa e le eventuali comunicazioni del corpo docente. È consigliato verificare regolarmente la sezione “Annunci” per non perdere aggiornamenti di programmazione o modifiche di ultima ora.

Procedura di cambio canale

È prevista la possibilità di richiedere un cambio di canale esclusivamente in caso di sovrapposizione di orari con altri impegni universitari. Il numero massimo di richieste accettate è limitato a venti. Per avanzare la domanda, gli interessati devono inviare una email a giovanna.maisano@ entro il 6 novembre. La valutazione avverrà solo dopo aver controllato il piano di studi del richiedente, per accertare la reale incompatibilità di orari.

Chi desidera modificare il proprio percorso formativo dovrà quindi fornire una documentazione che dimostri l’effettiva sovrapposizione, altrimenti la richiesta sarà respinta. Una volta autorizzato il cambio, il nuovo orario sarà comunicato via email e aggiornato sul profilo Classroom.