Il corso di illustrazione di moda parte a ottobre: orari, docenti, iscrizione e procedura di cambio canale spiegati chiaramente.

Il corso di illustrazione di moda prenderà il via lunedì 26 ottobre presso la sede di Marco Polo. Si tratta di un percorso canalizzato, ossia suddiviso in due gruppi di lavoro per garantire una didattica mirata e una gestione più fluida degli spazi.

Canali di studio e docenti responsabili

Gli studenti vengono inseriti in uno dei due canali in base all’alfabeto del cognome. Il canale A-L è affidato alla prof.ssa Silvia Casto, esperta di disegno tecnico e stilismo. Il canale M-Z è invece curato dal Prof. Federico Rebecchini, noto per le sue collaborazioni con importanti case di moda. La suddivisione consente a ciascun docente di dedicare tempo e attenzione a un gruppo più limitato, migliorando la qualità dell’apprendimento.

Orari dettagliati per ogni sede

Il calendario delle lezioni è stato impostato per adattarsi sia a chi frequenta l’università al mattino sia a chi ha impegni pomeridiani. Per il canale A-L, le lezioni si svolgono:

Lunedì

08:00-10:00 nella aula 110 della sede Marco Polo.

Martedì

18:00-20:00 nella aula 203 della stessa sede.

Per il canale M-Z, l’unica seduta settimanale è prevista il lunedì dalle 16:00 alle 20:00 nella aula 202 della sede Marco Polo. Questa distribuzione permette agli studenti di scegliere il turno più compatibile con i propri impegni.

Iscrizione alla piattaforma e codice classroom

Per accedere ai materiali didattici, agli esercizi assegnati e alle videoregistrazioni, gli iscritti devono collegarsi a Google Classroom inserendo il codice h3qngh3i. La procedura è semplice: una volta ottenuto il codice dal sito dell’ateneo, basta accedere alla piattaforma, digitare il codice nella sezione “Iscriviti a una classe” e confermare l’iscrizione. In questo modo, tutti i contenuti saranno centralizzati in un unico spazio digitale, facilitando il lavoro di studio autonomo.

Come richiedere il cambio canale

È possibile chiedere lo spostamento da un canale all’altro solo in caso di sovrapposizione di orari con altre attività didattiche. Le richieste sono limitate a un massimo di 20 per ciascun semestre e devono essere inviate via email all’indirizzo giovanna.maisano@ entro il 6 novembre. Ogni domanda sarà valutata verificando il piano di studi del richiedente; solo le sovrapposizioni effettive daranno diritto al cambio.

Seguendo queste indicazioni, gli studenti potranno partecipare al corso di illustrazione di moda senza inconvenienti, gestendo al meglio gli orari, l’iscrizione online e, se necessario, il cambio di canale.