Nicla Ozenda sospende la sua avventura con i Fortuna Five per salvare la voce.

Il 19 ottobre 2026 il pubblico di La Ruota della Fortuna ha assistito a un momento inaspettato: la giovane cantante dei Fortuna Five ha rivelato, tra le lacrime, che dovrà allontanarsi temporaneamente dal programma per sottoporsi a un’operazione. Il messaggio, trasmesso in diretta, ha suscitato grande emozione tra gli spettatori e ha messo in luce le difficoltà che un artista può incontrare quando la salute interferisce con la carriera.

Il percorso artistico di Nicla Ozenda, da Sanremo a Canale 5

Nicla Ozenda è nata il 16 ottobre 2002 a Sanremo, in Liguria, sotto il segno della Bilancia. Cresciuta nella città dove si celebra il più famoso festival musicale italiano, ha sviluppato fin da bambina un’intensa passione per la musica. Partecipò a numerosi concorsi canori, ottenendo il primo grande riconoscimento nel 2017 vincendo la categoria under 16 di Canta estate. Quel successo le ha aperto le porte al concorso nazionale Saremo new talent e, due anni dopo, l’ha inserita tra i 40 finalisti di Sanremoyoung nel 2019.

I primi successi nei concorsi nazionali

Oltre alle vittorie, Nicla si è impegnata a perfezionare la propria arte iscrivendosi al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, dove ha seguito un percorso di studi rigoroso. Questo background accademico le ha conferito una solida tecnica vocale, elemento che in seguito ha fatto la differenza quando è stata chiamata a far parte della band live del quiz show.

L’arrivo nella Ruota della Fortuna e il ruolo di voce dei Fortuna Five

Nel luglio 2025 Nicla ha conquistato il suo debutto televisivo su Canale 5 entrando a far parte della band Fortuna Five. Il suo compito consisteva nell’eseguire la sigla del programma e nel supportare gli artisti ospiti durante le varie performance. La sua voce, descritta come potente, autentica ed emotiva ha rapidamente conquistato il pubblico, contribuendo al picco di ascolti registrato dal programma.

Il suo profilo Instagram ha spesso mostrato dietro le quinte, foto dal backstage e momenti di prova, mentre il suo account Facebook, meno attivo, raccoglie testimonianze dei concorsi canori a cui ha partecipato. Nonostante la crescente notorietà, Nicla ha mantenuto una vita privata discreta, concentrandosi quasi esclusivamente sulla musica, che definisce una “parte imprescindibile della sua esistenza”.

L’annuncio del 19 ottobre 2026: la cisti alla corda vocale

Durante la serata del 19 ottobre, dopo aver cantato “True Colors” con la band, Nicla ha preso il microfono per spiegare la sua assenza. Ha dichiarato: “Qualche mese fa ho avuto un problema alle corde vocali; ho cercato di risolverlo subito, ma ora ho scoperto una cisti all’interno di una corda vocale. Devo sottopormi a un’operazione e restare fuori dal programma per qualche mese”. Le parole sono state accompagnate da un visibile commosso di Gerry Scotti e della co-conduttrice Samira Lui che hanno asciugato le lacrime e offerto sostegno emotivo.

Il conduttore ha poi concluso dicendo: “Non è facile, ma lo fa per tornare alla sua passione”. Il cantante Alex ha consegnato a Nicla un mazzo di fiori a nome dei Fortuna Five sottolineando quanto fosse diventata parte integrante della famiglia televisiva in appena un anno e mezzo.

Nel frattempo, il gioco è proseguito senza interruzioni. Il concorrente Fabio, insegnante napoletano di Genova, ha conquistato 16.700 euro, mentre Mattia, programmatore di Ciampino, ha chiuso la puntata in testa con 33.800 euro, grazie a una serie di risposte corrette nei round finali.

La trasmissione ha chiuso promettendo il ritorno di una nuova cantante nella band a partire dal giorno successivo, in attesa del recupero di Nicla. L’intera scena ha mostrato come il mondo dello spettacolo, nonostante le luci e le risate, sia soggetto a fragilità umane: la salute di un artista può improvvisamente diventare il centro dell’attenzione.