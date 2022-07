Nuovi attimi di paura nella città di Roma in queste ultime ore. Un rogo è divampato nella Pineta di Castel Fusano, nella zona sud-ovest della Capitale. Stando a quanto si apprende da Roma Today le fiamme hanno iniziato a diffondersi intorno alle 17 di venerdì 22 luglio in un camping dismesso.

A complicare le cose la forza del vento che avrebbe trasportato le fiamme anche nei campi circostanti.

Incendio a Roma, fiamme divampano a Castel Fusano

La fitta nube di fumo nero sarebbe stata avvistata da diverse persone anche a distanza di chilometri. Tra i primi a segnalare quanto stava accadendo anche dei bagnanti che, proprio in quegli istanti si trovavano ad Ostia.

Nel frattempo sono intervenuti sul posto tre squadre di vigili del fuoco, arrivati con il DOS, il carro autoprotettori e le due autobotti.

Questi ultimi hanno aggiornato la situazione con un tweet: “impegnati con due Canadair, un elicottero e squadre a terra per un incendio che interessa la pineta di Castel Fusani, lato canale dei Pescatori all’interno dell’area Country Club. Operano anche due elicotteri regionali”.

Cosa emerge dai rilievi

Stando a quanto emerge dai primi rilievi pare che non sia stato coinvolto nessuno, questo per via dello stato di abbandono dell’area.

Intervenuti anche i vigili urbani del Gruppo Mare, gli agenti di Polizia e i Carabinieri.