Ilary Blasi sorprende con un look sbarazzino: la maxi t-shirt diventa un abito, ma i fan notano un altro dettaglio.

Ilary Blasi si è mostrata sui social con un look sbarazzino, che appare come una chiara risposta all’intervista dell’ex marito Francesco Totti al Corriere della Sera. Una t-shirt, rigorosamente griffatissima, indossata a mo’ di abito. I colori? Bianco-nero, in ‘onore’ della Juventus.

Ilary Blasi: il look sbarazzino

Mentre Francesco Totti ha rilasciato un’intervista al vetriolo, dove sostiene che l’ex moglie l’ha tradito più volte, Ilary Blasi sfoggia un look sbarazzino, che appare quasi come una replica. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha indossato una maxi t-shirt firmata Balenciaga a mo’ di abito. Gambe scoperte, ovviamente perfette, e stivali camperos total black e gioielli preziosi alle braccia. A colpire i fan sono soprattutto i colori dell’outfit: bianco-nero, come se volesse essere un omaggio alla Juventus.

Ilary Blasi in Balenciaga

La maxi t-shirt di Balenciaga è un modello da uomo, che trae ispirazione dal mondo del calcio. Pertanto, non è strano che i fan abbiano pensato ad uno scontro Juventus-Roma. La maglietta, che Ilary indossa come se fosse un abito, ha il numero sulla schiena, il maxi logo della Maison, lo stemma del pallone sulle maniche e le strisce a contrasto sulle spalle. Al centro della t-shirt, invece, c’è un altro logo di Balenciaga, ma in versione “sponsor”.

Quanto costa la maxi t-shirt di Ilary Blasi?

La maxi t-shirt di Balenciaga non è disponibile sul sito della Maison, ma è in vendita su diversi siti di moda. Il prezzo? ‘Soltanto’ 929 euro. Tralasciando il look sbarazzino, che può piacere o meno, i fan si stanno ponendo solo una domanda: l’outfit della Blasi vuole essere una replica pungente all’intervista di Totti? Al momento, non è dato saperlo.