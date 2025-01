Un nuovo inizio per Ilary Blasi

Ilary Blasi, la celebre conduttrice italiana, ha deciso di dare il benvenuto al 2025 in un modo del tutto speciale: una fuga romantica alle Antille con il suo nuovo compagno, Bastian Muller. Questa volta, la Blasi ha scelto di partire senza i figli, regalando a sé stessa e al suo partner un momento di intimità e relax. La coppia si trova a Saint-Barths, un luogo noto per la sua bellezza e il suo fascino esclusivo, perfetto per celebrare un nuovo capitolo della vita di Ilary.

Un amore che nasce per caso

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Ilary ha raccontato come è iniziata la sua storia d’amore con Bastian. L’incontro è avvenuto in modo casuale in una lounge di un aeroporto, dove lui ha avuto il coraggio di chiederle il contatto Instagram. Nonostante inizialmente non avesse preso il suo numero, il consiglio degli amici l’ha spinta a tornare indietro e a dare una possibilità a questo nuovo incontro. La conduttrice ha descritto Bastian come “romantico e più fisico”, un contrasto rispetto alla sua personalità, ma ha anche sottolineato come lui l’accetti per quella che è.

La serenità dopo la tempesta

Ilary ha affrontato la separazione da Francesco Totti con grande maturità, riconoscendo che, sebbene non sia stata una situazione facile, ha visto in essa una “seconda chance”. Ha condiviso i suoi sentimenti riguardo ai figli, esprimendo rammarico per come la separazione possa averli influenzati. Tuttavia, ha anche affermato di essere finalmente serena e di aver superato i momenti più difficili. La conduttrice ha parlato della sua famiglia d’origine, sottolineando come i suoi genitori siano sempre stati insieme, e di come questo abbia influenzato la sua visione della vita e delle relazioni.

Un futuro luminoso

Ilary ha anche parlato della sua volontà di mantenere un buon rapporto con Totti, invitandolo a trascorrere del tempo con i figli. “La speranza è l’ultima a morire”, ha dichiarato, esprimendo il desiderio di una riconciliazione familiare. Con Bastian al suo fianco, Ilary sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, ricco di amore e serenità. La conduttrice ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, è possibile ricominciare e trovare la felicità, anche dopo una separazione.