Michelle Hunziker svela il soprannome Jack Russell e racconta il weekend a New York con Giulio Berruti.

Il 49enne volto della tv italiana è stato al centro dell’attenzione durante una mattinata a Roma, dove ha incontrato la figlia Aurora Ramazzotti, 29 anni, per pranzare prima di una seduta di Instagram Q&A. Aurora, madre di Cesare e moglie di Goffredo, partecipa attualmente a Ballando con le Stelle, portando la famiglia nella capitale per la trasmissione.

Il soprannome “Jack Russell” e la risposta alla domanda sulla stanchezza

Nel video pubblicato, la conduttrice ha riso di fronte alla prima domanda ricevuta: “Ma non sei mai stanca?”. Ha spiegato che la frase le è stata chiesta più volte, anche da Ilary Blasi, ma ha colto l’occasione per spiegare il suo approccio “stakanovista”. Successivamente ha rivelato il soprannome che Giulio Berruti, 42 anni, le ha dato: Jack Russell. Il riferimento è alla razza canina nota per la sua energia instancabile, che Berruti ritiene rispecchi la sua personalità.

La verità dietro la fatica

Nonostante l’immagine di inesauribilità, Hunziker ha ammesso di sentirsi “stanchissima” quando la casa si fa silenziosa e tutti dormono. Ha però sottolineato che la passione per i propri obiettivi la spinge a “portare a casa gli obiettivi”, trasformando la stanchezza in motore per le sue good vibes. Questo mix di determinazione e autocura è il filo conduttore della sua routine quotidiana.

Da Roma a New York: la vacanza con Giulio Berruti

Dopo aver trascorso qualche ora con Aurora, la madre-figlia è partita per New York insieme a Giulio Berruti. Il viaggio, descritto come una “vacanza speciale”, ha unito momenti di svago a potenziali impegni lavorativi, vista la partecipazione della Hunziker a progetti televisivi in Italia e Germania e al suo ruolo di testimonial del brand beauty Goovi. Le immagini condivise sui social mostrano i due protagonisti tra i grattacieli, con riferimenti a un’atmosfera romantica tipica delle serate di Halloween.

Retroscena della fuga

Pur mantenendo un profilo discreto, Giulio Berruti ha confermato la presenza al fianco di Michelle attraverso le proprie Instagram Stories, dove la si vede in scorci di città e abiti da “good morning”. La coppia sembra aver sfruttato l’occasione per rafforzare il legame, in un periodo in cui la madre ha appena festeggiato i suoi primi 49 anni e si avvicina al cinquantesimo compleanno a gennaio.

Oltre a Aurora, figlia del precedente matrimonio con Eros Ramazzotti, la conduttrice è madre di Sole, 13 anni, e Celeste, 11, nate con il secondo marito Tomaso Trussardi. È anche nonna orgogliosa di Cesare, di cui spesso si prende cura. Nonostante tutti gli impegni familiari, lavorativi e personali, Hunziker dimostra una capacità di gestione del tempo che le consente di alternare progetti televisivi, brand partnership e momenti di coppia, confermandosi una delle personalità più dinamiche del panorama italiano.