Un pomeriggio a Roma celebra le donne che hanno cambiato la scena culturale, sportiva e militare.

Il Centro Studi Americani di Roma si prepara ad accogliere la dodicesima edizione di Storie di Donne – Eccellenze Italiane, prevista per il 23 novembre 2026. La manifestazione, ormai divenuta un appuntamento fisso nel panorama culturale nazionale, si propone come una piattaforma di riconoscimento per le donne che hanno lasciato un segno profondo nella società contemporanea. Con la partecipazione del senatore Stefania Craxi e del prefetto Roberto Sgalla, l’evento promette momenti di riflessione e celebrazione, ancorati al filo conduttore “donne e attualità”.

Dettagli organizzativi e tema dell’edizione

La cerimonia avrà luogo nella storica Sala del Pomarancio (Via Michelangelo Caetani 32), a partire dalle ore 15.30. L’iniziativa è promossa da Occhio dell’Arte APS e dall’ACSI, con la supervisione artistica e giornalistica di Lisa Bernardini. Il presidente nazionale dell’ACSI, Dr. Antonino Viti, ha sottolineato che questa edizione si caratterizza per il focus su “donne e attualità”, un tema che intende mettere in luce il ruolo cruciale delle donne nella costruzione di una società più informata e inclusiva. Il ricordo dell’illustre giornalista Christiana Ruggeri, caporedattrice della Redazione Scienze e Multimedia del TG2, sarà il fulcro emotivo della serata, con un minuto di silenzio a sua memoria.

Le premiate 2026: storie di coraggio e impegno

Il premio di quest’anno comprende un ventaglio di protagoniste provenienti da ambiti diversi, tutte unite dalla capacità di trasformare passione e dedizione in cambiamento sociale. Marina Conte, madre di Marco Vannini, ripercorre la tragica vicenda del 17-18 maggio 2015 a Ladispoli, portando sul palco la memoria di un caso che ha attraversato l’intera nazione. Civita Di Russo, vicecapo di Gabinetto della Regione Lazio, presenterà il suo percorso da avvocato penalista al libro “Indomita – La mia battaglia contro le mafie”, pubblicato da Castelvecchi.

Rappresentanza militare

Il tenente Giovanna Arcangeli dell’Esercito Italiano offrirà una testimonianza sulla formazione militare femminile, sulle responsabilità di comando e sul ruolo delle donne nelle forze armate, intervento introdotto dal Generale Mauro D’Ubaldi, Vice Segretario Generale della Difesa.

Voci dal mondo dell’informazione

Carola Carulli, giornalista, conduttrice e autrice di “TG2 Achab Libri”, condividerà il suo percorso professionale e l’importanza della cultura nel narrare l’attualità. Antonella Pallante, caposervizio e conduttrice della TGR Lazio di Rai 3, approfondirà il suo impegno tra cronaca, cultura e temi sociali, ambientali e di ricerca.

Sport, scrittura e inclusione

Valeria Ancione, giornalista del Corriere dello Sport e scrittrice, presenterà l’antologia “Effetti collaterali di bellezza”, frutto del laboratorio “L’arte di vincere il foglio bianco” realizzato per L’Arcobaleno della Speranza ODV. Infine, Norma Gimondi, avvocato e dirigente sportiva, figlia del campione di ciclismo Felice Gimondi, racconterà del “Gimondi Camp”, un progetto ludico-educativo per bambini con e senza disabilità, mirato a introdurli al mondo della bicicletta.

L’intera serata, chiusa con un aperitivo per i partecipanti, vuole dimostrare che il talento femminile non ha limiti di settore: dalla politica alla scienza, dallo sport alla letteratura, le donne celebrate dimostrano come la determinazione possa trasformare sfide in opportunità concrete per la collettività.