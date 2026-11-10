Le quattro nomination della 17ª puntata del Grande Fratello Vip 9: scopri chi rischia il televoto e le percentuali in gioco.

La diciassettesima puntata del Grande fratello Vip 9 è andata in onda lunedì 9 novembre su Canale 5, regalando al pubblico un susseguirsi di momenti ad alta tensione. Dopo le consuete discussioni e le prove proposte dal conduttore, il programma si è concluso con le classiche nomination, che hanno posto quattro concorrenti sotto la lente del televoto. Il pubblico avrà ora il compito di salvare chi ritiene più meritevole, mentre il meno votato dovrà affrontare l’eliminazione.

Come sono state decise le nomination della 17ª puntata

Le finaliste Marina La Rosa e Guendalina Tavassi hanno dovuto indicare il nome del primo concorrente da mandare direttamente al televoto. Tra gli uomini presenti nella Casa, entrambe hanno optato per Alessandro Varsi, scatenando una catena di conseguenze: Varsi trascina con sé al voto anche Andreas Müller, che sarà così anch’egli in pericolo.

Il ruolo decisivo di Marina e Guendalina

Il potere di scelta affidato a Marina e Guendalina è stato esercitato in maniera rapida, ma non priva di strategia. La decisione di puntare su Alessandro Varsi ha sorpreso alcuni spettatori, poiché il modello aveva appena iniziato a creare intorno a sé una piccola coalizione di sostenitori. La sua selezione ha inoltre implicato Andreas Müller, portandolo nella mischia delle nomination.

Chi è finito in televoto: i quattro protagonisti

Oltre a Varsi e Müller, le nomination ordinate dal consesso dei concorrenti hanno visto emergere Danto e Giulia Provvedi come i più votati dagli abitanti della Casa. In totale, i quattro nomi al televoto sono dunque Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi. Il pubblico dovrà ora decidere chi salvare, mentre il concorrente meno apprezzato sarà il prossimo ad abbandonare la Casa.

Le prime percentuali del televoto

Le prime rilevazioni online, pubblicate nella mattinata del 10 novembre, mostrano Andreas Müller al comando con più del 35% dei voti, seguito da Giulia Provvedi intorno al 30%. Al quinto posto si trova Giancarlo Danto con poco più del 24%, mentre Alessandro Varsi appare al fondo della classifica con circa il 20% dei consensi, vivendo così il momento più critico.

Le dinamiche future e le decisioni in attesa

Il conduttore ha annunciato che, una volta individuato il concorrente più votato, questo dovrà decidere se salvare l’intero gruppo femminile o quello maschile, compreso se stesso. Andreas Müller ha optato per la salvezza delle donne, un gesto che ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan. Nel frattempo, le due finaliste dovranno ancora scegliere un ulteriore concorrente da mandare direttamente al televoto, mantenendo alta la suspense per le prossime puntate.

Con la Casa ancora in fermento e i sostenitori impegnati a votare, la sfida tra Varsi, Müller, Danto e Provvedi è destinata a definire il prossimo passo del Grande Fratello Vip. Ogni voto conta e il risultato finale arriverà nella puntata successiva, mantenendo alta l’attesa del pubblico.