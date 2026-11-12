Gemma Galgani e Giorgio Manetti, otto anni dopo la loro ultima apparizione, si sono trovati a lungo in studio per un acceso scambio di accuse.

Il nuovo ciclico di This Is Me, condotto da Silvia Toffanin, ha catturato l’attenzione del pubblico sin dal primo giorno della registrazione. L’episodio più atteso vede al centro la famosa coppia di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Giorgio Manetti, che tornano insieme dopo più di otto anni. L’idea di una riconciliazione ha rapidamente ceduto il posto a una tensione palpabile, trasformando la riunione in una vera e propria disputa.

Il ritorno di Gemma e Giorgio a This Is Me

La puntata è stata registrata “ieri” nello studio di Silvia Toffanin. Oltre ai protagonisti principali, lo spettacolo ha ospitato altri volti noti: Martina De Ioannon con Gianmarco Steri, Marco Fantini con Beatrice Valli, e la coppia Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia del Trono Over. In precedenza, il 22 ottobre, This Is Me aveva già registrato la partecipazione di tre cantanti di fama internazionale – Andrea Bocelli, Elisa ed Emma Marrone – ma l’attenzione si è rapidamente spostata sul duo di Uomini e Donne, la cui storia è stata al centro del dibattito.

La discussione che ha dominato la trasmissione

Secondo le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, la conversazione tra Gemma e Giorgio è durata gran parte della registrazione e si è caratterizzata per toni accesi e accuse reciproche. Mentre le altre coppie hanno rivissuto ricordi romantici o hanno mostrato filmati commoventi, i due ex hanno rinnovato le loro incomprensioni, senza avvicinarsi a una riconciliazione. Le parole scambiate, le frasi più dure e i silenzi di Silvia Toffanin hanno lasciato intendere che le ferite del passato non sono ancora guarite.

Le ragioni della tensione

Il conflitto non è nato dal nulla. Giorgio Manetti aveva lasciato Uomini e Donne definitivamente nel maggio 2018, portando con sé una serie di critiche nei confronti della ex compagna. Nei mesi successivi, il cavaliere fiorentino ha più volte insinuato che Gemma Galgani abbia scelto la popolarità televisiva piuttosto che un amore sincero al di fuori dei riflettori. D’altro canto, la donna ha espresso nostalgia per i momenti trascorsi a Firenze, descrivendo la città come il “luogo dove il cuore ha battuto più forte”.

Il passato recente che ha alimentato lo scontro

Negli ultimi mesi, entrambi i protagonisti hanno mostrato segni di un possibile riavvicinamento: Manetti ha dichiarato di essere aperto a una seconda possibilità, mentre Galgani ha ricordato pubblicamente le passeggiate tra la Stazione di Santa Maria Novella e il Piazzale Michelangelo. Tuttavia, la loro partecipazione a This Is Me ha dimostrato che le divergenze sopravvivono. Durante la registrazione, le loro parole hanno evidenziato una mancanza di comprensione reciproca, con Giorgio che ha ribadito la necessità di “lasciare il programma” per far funzionare la loro relazione, e Gemma che ha risposto che aveva già sacrificato la sua carriera televisiva per l’amore.

Il risultato è stato un confronto che, più che una riconciliazione, ha ricordato al pubblico perché la coppia è stata tanto discussa quando era in onda su Uomini e Donne. La puntata, prevista per la messa in onda del 7 dicembre, promette di suscitare dibattiti sui social, con il pubblico diviso tra chi sperava in una riconciliazione e chi, invece, ha accolto la lite come prova che il passato non si dimentica facilmente.