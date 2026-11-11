Jimmy Ghione racconta il doloroso divorzio e il gesto di piangere sul Tevere.

Jimmy Ghione, noto inviato di Striscia la Notizia e attuale concorrente di Ballando con le Stelle, ha trovato spazio nel talk-show La Volta Buona per parlare apertamente di un capitolo che ha segnato la sua vita privata negli ultimi dieci anni. Durante l’intervista del 10 novembre, l’uomo di 62 anni ha lasciato trasparire la vulnerabilità di un padre che ha dovuto ricostruire la propria identità dopo una separazione improvvisa.

Il matrimonio con Tania Paganoni era iniziato nel 2003, durato circa 13-14 anni e ha dato la vita a due figli, Gabriele e Federico. La rottura, avvenuta in maniera inaspettata, ha spinto Ghione a riflettere su cosa significhi davvero “lasciare una casa” quando al suo interno c’è anche il cuore di una famiglia.

Il divorzio con Tania Paganoni: la confessione di Jimmy Ghione

Secondo le parole dell’ex inviato, è stata Tania a comunicare la fine della relazione con un “non ti amo più” pronunciato di colpo. “Sono passato da pensare che fosse solo una fase, una crisi passeggera”, ha ammesso. Dopo aver lasciato la loro dimora, Ghione ha vissuto l’illusione di poter tornare “tanto torno”, ma ben presto ha compreso che quella porta non si sarebbe più riaperta.

Il gesto di correre: “Ho riempito il Tevere di lacrime”

Il dolore si è materializzato in un gesto simbolico: durante le sue corse lungo il fiume, le sue lacrime hanno alzato il livello del Tevere. “Ho riempito il Tevere di lacrime, si è alzato il livello perché andavo a correre, piangevo”, ha dichiarato, sottolineando come l’attività fisica sia diventata una valvola di sfogo per un’emozione schiacciata.

Papà prima di tutto: la tutela dei figli

Il pensiero più dolente per Ghione è stato quello di non poter più condividere le serate con Gabriele e Federico. “Vedere i bambini allontanarsi con lo zainetto è qualcosa di indescrivibile”, ha raccontato, evidenziando la difficoltà di osservare la loro crescita da lontano. Nonostante la separazione, ha sottolineato il ruolo fondamentale di Tania, definendola una “madre straordinaria”, e ha ribadito che i figli sono un “dono di Dio” che devono essere messi al di sopra di qualsiasi conflitto.

Un nuovo capitolo sentimentale: la relazione con Marialaura Devitis

Dal 2024, Ghione ha iniziato una storia con l’influencer e modella di 28 anni, Marialaura Devitis. La nuova coppia ha portato serenità nella sua vita, offrendogli un punto di stabilità dopo anni di turbolenze emotive. In questo nuovo percorso, l’ex conduttore ha trovato la possibilità di guardare al futuro con ottimismo, continuando a partecipare al programma di danza e a coltivare il ruolo di padre presente.