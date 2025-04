Un incontro che ha segnato un legame profondo

Wilma Goich, la celebre cantante italiana, ha recentemente condiviso un aneddoto toccante durante la sua partecipazione al programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. L’artista ha raccontato il suo incontro con Papa Francesco, avvenuto dopo la tragica scomparsa della figlia, Susanna Vianello. Questo incontro ha rappresentato non solo un momento di conforto, ma anche un legame speciale che ha toccato il cuore di Wilma.

Il dolore della perdita e la musica come terapia

La morte di Susanna, avvenuta nel 2020 a causa di un tumore ai polmoni, ha segnato profondamente la vita di Wilma. In un momento di grande tristezza, la cantante ha trovato nella musica una forma di espressione e di sfogo. Ha inciso una canzone in memoria della figlia, alla fine della quale si può ascoltare la voce di Papa Francesco. Questo gesto ha rappresentato un omaggio che ha toccato il Santo Padre, il quale ha voluto complimentarsi con Wilma per il suo talento.

Le parole di conforto di Papa Francesco

Durante il loro incontro, Papa Francesco ha dimostrato una grande sensibilità nei confronti del dolore di Wilma. “Non l’hai persa, ce l’avrai sempre”, le ha detto, parole che la cantante porta nel cuore ogni giorno. Questo messaggio di speranza ha avuto un impatto profondo su di lei, tanto da spingerla a pregare per il Papa ogni sera. Wilma ha confessato che il ricordo della figlia e le parole del Pontefice la commuovono sempre, evidenziando il legame indissolubile tra madre e figlia, anche oltre la vita.

Un legame familiare e le sfide del passato

La storia di Wilma Goich non è solo quella di una madre in lutto, ma anche di una donna che ha affrontato sfide personali e familiari. Susanna, che ha lasciato un figlio di 28 anni, Gianlorenzo, ha vissuto un periodo difficile, e Wilma ha spesso espresso il suo disappunto nei confronti dell’ex marito Edoardo Vianello, accusandolo di non essere stato presente nei momenti più critici. Questa mancanza di supporto ha rappresentato un ulteriore peso per Wilma, che ha dovuto affrontare la perdita della figlia da sola.

Un messaggio di resilienza e amore

La storia di Wilma Goich è un potente esempio di resilienza e amore. Nonostante il dolore e le difficoltà, la cantante continua a portare avanti il ricordo di Susanna, trasformando il suo lutto in una celebrazione della vita. Le sue parole e la sua musica sono un tributo non solo alla figlia, ma anche a tutte le madri che affrontano la perdita e cercano conforto nella memoria dei loro cari. La sua testimonianza è un invito a trovare la forza di andare avanti, anche nei momenti più bui.