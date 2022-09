Il rapper francese Timal ha condiviso un video su Snapchat in cui si mostra mentre prende a calci il suo cane. Il filmato, fortunatamente, ha attirato l’attenzione di un’associazione di protezione animali che l’ha prontamente denunciato alle forze dell’ordine.

L’artista ha pagato una multa e adesso deve fare i conti con il boicottaggio dei fan.

Timal prende a calci il suo cane: il video condiviso sui social

Timal, rapper francese fino ad oggi parecchio apprezzato, sta vedendo sgretolarsi la sua carriera. L’artista ha condiviso su Snapchat un video in cui si mostra mentre prende a calci uno dei suoi cani. Il filmato, giustamente, ha indignato la totalità dei fan e ha attirato l’attenzione di alcune associazioni animaliste, tra cui 30 Million d’amis Foundation e Action Protection Animal.

Sono stati i loro volontari a presentare denuncia alla Polizia, che in seguito ha aperto l’indagine a suo carico.

Timal prende a calci il suo cane: multa e fan infuriati

Timal è stato condannato a pagare una multa di 6mila euro per aver preso a calci il suo cane e aver condiviso il video sui social. In seguito a questo atto criminale, il rapper non potrà possedere animali domestici per i prossimi cinque anni.

Nel frattempo, i suoi due cani di razza Pitbull sono stati sequestrati e affidati alle cure di un’associazione animalista. E’ bene sottolineare che Timal ha preferito pagare la sanzione piuttosto che scontare 120 giorni in carcere. Il suo avvocato, ovviamente, l’ha difeso, sostenendo che “il video non rappresenta affatto il modo in cui il rapper tratta normalmente i suoi animali“.

Timal boicottato: solo Booba lo difende

Il video di Timal che picchia il suo cane ha fatto il giro dei social e i fan sono rimasti a dir poco indignati. E’ per questo che, in massa, hanno deciso di boicottarlo. Dalla sua parte c’è soltanto il collega Booba, che ha scritto: “Hai sbagliato con questo, ma dimostrerai loro che non sei cattivo“.