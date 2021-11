Il pugile Viktor Kotochigov è stato aggredito in casa e sfregiato con l’acido. Aggressione ad opera di due uomini incappucciati.

Il pugile Viktor Kotochigov aggredito in casa e sfregiato con l’acido

L’ex campione del mondo di boxe Viktor Kotochigov, 28 anni, peso massimo di origine kazaka, è stato aggredito in casa e sfregiato con l’acido. Il boxeur ha mostrato su Instagram le foto del suo volto e del suo corpo bruciati dalla sostanza misteriosa. Il pugile era in Gran Bretagna per allenarsi in vista del prossimo incontro. Nel corso della sua carriera ha vinto 12 di 14 match, perdendo solo gli ultimi due.

Il prossimo incontro sarebbe stato l’11 dicembre in Inghilterra, ma probabilmente dovrà rinunciare.

Il pugile Viktor Kotochigov aggredito in casa: uomini incappucciati

Una banda di uomini incappucciati si è introdotta furtivamente nella casa del pugile. Quando sono entrati gli hanno lanciato addosso dell’acido. “Sono pronto a difendermi, ma non avevano nessuna intenzione di combattere. Volevano sfregiarmi” ha dichiarato Kotochigov nel post su Instagram in cui ha mostrato i segni che sono rimasti sul corpo.

Il pugile Viktor Kotochigov aggredito in casa: le sue parole

“Qui in Inghilterra sono stato davvero sfortunato. Ero qui per provare a preparami al meglio per il match dell’11 dicembre. Dopo solo quattro giorni, mentre stavo dormendo ho sentito dei rumori fuori dalla porta, come di qualcuno intento a forzare la serratura. Avrei voluto afferrare un coltello, ma in cucina in quel momento non c’era niente. La porta si è aperta e un gruppo di persone con un cappuccio in testa ha iniziato a versarmi addosso una sostanza simile a un acido. Poi sono scappate” ha raccontato l’ex campione.