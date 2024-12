Un evento che unisce musica e solidarietà

Il Concerto di Natale è un appuntamento atteso da tutti gli amanti della musica e della solidarietà. Quest’anno, l’evento si svolgerà il 25 dicembre in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Federica Panicucci, volto noto della televisione italiana. Giunto alla sua 32esima edizione, il concerto si terrà nell’incantevole cornice dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, un luogo che da sempre ospita eventi di grande prestigio.

Artisti di fama sul palco

Quest’anno, il palco del concerto vedrà esibirsi un mix di artisti italiani e internazionali. Tra i nomi più attesi ci sono Roberto Vecchioni, Fabrizio Moro, Iva Zanicchi e i Ricchi e Poveri. Non mancheranno anche le voci internazionali, come Angelique Kidjo e Emeli Sandé, che porteranno sul palco la loro musica e il loro messaggio di unità. L’evento sarà arricchito dalla presenza del Piccolo Coro Le Dolci Note e del Benedict Gospel Choir, che insieme all’Orchestra Italiana del Cinema daranno vita a uno spettacolo indimenticabile.

Un messaggio di speranza e solidarietà

Oltre alla musica, il Concerto di Natale si distingue per il suo impegno sociale. Quest’edizione si propone di sostenere i progetti dei Missionari Salesiani, che operano in zone di conflitto come la Nigeria e l’Ucraina. I telespettatori potranno contribuire a questa causa attraverso una donazione al numero solidale 45594. Questo gesto non solo aiuterà i bambini in difficoltà, ma rappresenta anche un modo per dimostrare che la musica può essere un potente strumento di cambiamento sociale.

Un appuntamento da non perdere

Il Concerto di Natale non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio simbolo di come la cultura e la solidarietà possano andare di pari passo. Con una storia che risale al 1993, questo concerto ha visto salire sul palco circa 500 artisti provenienti da tutto il mondo, creando una rete di connessioni tra culture diverse. La regia dell’evento sarà affidata a Roberto Cenci, mentre Radio R101 sarà la radio ufficiale della serata. Non perdere l’occasione di vivere un momento di grande emozione e solidarietà, sintonizzati su Canale 5 il 25 dicembre!