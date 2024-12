Un evento senza precedenti

Il Concerto di Capodanno a Vienna, un appuntamento atteso da milioni di persone in tutto il mondo, si prepara a sorprendere il pubblico con una novità straordinaria. Per la prima volta nella sua lunga storia, l’Orchestra Filarmonica di Vienna eseguirà l’opera di una compositrice donna, Constanze Geiger. Questo evento non solo celebra la musica, ma segna anche un passo importante verso la parità di genere nel mondo della musica classica.

La musica di Constanze Geiger

Constanze Geiger, vissuta nel XIX secolo, è stata una figura dimenticata della musica austriaca. La sua opera, Ferdinandus Walzer, composta quando aveva solo 12 anni, sarà eseguita per la prima volta al Concerto di Capodanno. Questa scelta, come ha sottolineato il Maestro Riccardo Muti, non è stata dettata da motivazioni di genere, ma dalla qualità della musica stessa. Muti, che dirigerà il concerto per la settima volta, ha affermato di essere onorato di dare spazio a una compositrice che merita di essere riscoperta.

Un tributo alla tradizione musicale

Il Concerto di Capodanno non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio tributo alla tradizione della musica viennese. Quest’anno, l’85esima edizione del concerto coincide con le celebrazioni per il 200° anniversario della nascita di Johann Strauss figlio, un gigante della musica che ha influenzato profondamente la storia musicale. La scelta di includere un’opera di una donna in questo contesto rende l’evento ancora più significativo, rompendo con una tradizione che ha visto predominare i compositori maschi.

Un messaggio di inclusione

La decisione di eseguire l’opera di Geiger rappresenta un messaggio forte e chiaro: la musica è un linguaggio universale che trascende il genere. Questo passo storico non solo celebra il talento di una compositrice dimenticata, ma invita anche a riflettere sulla necessità di dare voce a tutte le forme di espressione artistica. La musica di Strauss, simbolo dell’anima viennese, si arricchisce ora di una nuova dimensione, quella della creatività femminile.

Un concerto da non perdere

Il Concerto di Capodanno sarà trasmesso in diretta in quasi 100 Paesi, con la Rai che offrirà diverse opzioni per seguire l’evento. Gli spettatori italiani potranno sintonizzarsi su Radio3 alle 11, mentre le immagini suggestive del concerto saranno disponibili su Rai2 e Rai5 in differita. Non perdere l’occasione di assistere a questo evento storico, che promette di essere un’esperienza indimenticabile.