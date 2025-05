Un incontro che ha cambiato tutto

Lélia Deluiz Wanick è una figura di spicco nel panorama culturale e ambientale, non solo per il suo legame con il celebre fotografo Sebastião Salgado, ma anche per il suo impegno personale nella salvaguardia del pianeta. Nata a Vitoria, in Brasile, Lélia ha dimostrato fin da giovane una grande determinazione e passione per l’arte e l’educazione. La sua carriera è iniziata come maestra d’asilo e insegnante di piano, ma il suo destino è cambiato quando ha incontrato Sebastião, un giovane bancario con una passione per la fotografia. Questo incontro ha dato vita a una collaborazione artistica e a un matrimonio che ha segnato profondamente le loro vite.

Un percorso di crescita e creatività

Trasferitasi a Parigi, Lélia ha continuato i suoi studi, conseguendo una laurea in Urban Planning. La sua carriera ha preso una piega inaspettata quando ha iniziato a lavorare come gallerista alla Magnum Gallery, dove ha organizzato mostre di grande successo. La sua creatività e il suo occhio per l’arte l’hanno portata a diventare una figura influente nel mondo della fotografia. Lélia ha sempre sostenuto Sebastião, incoraggiandolo a seguire la sua passione per la fotografia, un gesto che ha cambiato non solo la sua vita, ma anche quella di milioni di persone che hanno visto il mondo attraverso le sue immagini.

Impegno per l’ambiente e la comunità

Oltre alla sua carriera artistica, Lélia ha dedicato gran parte della sua vita alla causa ambientale. Insieme a Sebastião, ha fondato l’Istituto Terra, un’organizzazione che si occupa di riforestazione e formazione di giovani agronomi. Grazie al loro impegno, sono stati piantati oltre 2 milioni di alberi, contribuendo a ripristinare ecosistemi danneggiati. Lélia ha sempre affermato che le donne hanno una capacità unica di affrontare le sfide e di gestire più ruoli contemporaneamente. La sua esperienza come madre di due figli, uno dei quali ha la sindrome di Down, ha rafforzato la sua determinazione e la sua resilienza.

Un futuro luminoso e creativo

Nonostante i numerosi impegni, Lélia trova ancora il tempo per scrivere e coltivare la sua passione per la cucina. Ha in mente un romanzo che racconta la storia di una donna, mescolando elementi di amore e avventura. Inoltre, la sua specialità culinaria, il pesto, è un omaggio alle sue radici italiane, ereditato dal nonno materno. Lélia Deluiz Wanick è un esempio di come la passione, l’impegno e la creatività possano unirsi per fare la differenza nel mondo. La sua storia è un’ispirazione per tutte le donne che desiderano lasciare un segno positivo nella società.