Nella sezione Giovani del Festival di Sanremo del 2021 saranno presenti ben due coppie di fratelli. Oltre a I desideri, infatti, anche il duo di gemelli I Dellai è stato selezionato per prendere parte alla kermesse musicale. Seppur abbiano avuto un background di studi differente, condividono lo stesso amore per la scrittura dei testi e per il canto.

I gemelli Luca e Matteo Dellai, nascono nel 1996 a Cattolica in provincia di Rimini. Luca, consapevole del suo amore per la musica fin da piccolissimo, ha intrapreso gli studi musicali già a partire dagli anni del liceo proseguendo poi con il Conservatorio di Pesaro. Matteo, invece, dopo il liceo si è spostato verso gli studi di Architettura iscrivendosi all’Università di Ferrara.

Dopo aver iniziato a cantare insieme in un duo e aver pubblicato alcuni singoli come “Non passano gli aerei”, i gemelli Dellai hanno deciso di partecipare nel 2020 al format Rai AmaSanremo, dal quale vengono selezionati i concorrenti di Sanremo Giovani. Tra circa 60 partecipanti, i Dellai sono riusciti a classificarsi tra i primi 20 e a essere così selezionati per salire sul palco del teatro Ariston dal 2 al 6 Marzo 2021 insieme ai colleghi Folcast, Hu, Davide Shorty, ecc.

La prima esperienza a Sanremo

Grazie al buon piazzamento ottenuto nella finale del contest Rai AmaSanremo, i fratelli Dellai hanno conquistato il pass per la 71° edizione di Sanremo Giovani. Non saranno l’unica coppia di fratelli a salire sul palco del teatro Ariston però; con loro gareggeranno anche i fratelli “I desideri”, anche loro selezionati all’interno di AmaSanremo.

Il brano che i Dellai presenteranno al pubblico è stato scritto da loro e si chiama “Io sono Luca”. La canzone originariamente doveva chiamarsi “Castelli di carte” ma poi ci si è orientati verso qualcosa di diverso poiché, dice Matteo: