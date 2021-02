Il suo amore per la musica fa parte di lui fin dalla giovanissima età e tutto nella sua vita viene ruota intorno a essa. Dopo aver partecipato nel 2015 a XFactor, classificandosi al terzo posto, decide di provare a calcare nuovamente un palco televisivo in occasione del Festival di Sanremo 2021.

Chi è il cantante Davide Shorty?

Chi è Davide Shorty

Davide Shorty (diminutivo di Sciortino) è un cantante classe 1989, originario di Palermo. Intorno ai 18 anni ha iniziato a scrivere canzoni rap e a esibirsi in svariati locali della sua zona. Lascia poi la Sicilia ancora giovanissimo per trasferirsi a Londra e studiare musica. In Inghilterra, insieme al suo gruppo Retrospective For Love, si esibisce su numerosi palchi e apre i concerti a svariati artisti di successo del campo neo-soul.

Nel 2015 decide di tornare in Italia per presentarsi alle audizioni del talent X-Factor come solista. Il suo sound blues e la sua voce molto particolare conquistano da subito giudici e pubblico, tanto da fargli concludere il talent con la terza posizione. Grazie a questa esperienza Shorty pubblica il suo primo EP “My soul trigger”. L’anno seguente, nel 2016, esce il primo vero album del cantante con la casa discografica A1 Entertaiment: “Straniero”.

Tra il 2018 e il 2020 produce altri due album e collabora con alcuni artisti di grande calibro come il rapper Tormento o i Godblesscomputer.

È il 2020 l’anno in cui Davide Shorty decide di tornare su un palco televisivo partecipando al format Rai per giovani emergenti AmaSanremo. Tra i 60 concorrenti in gara, Shorty riesce a qualificarsi tra i primi 20e viene selezionato dalla giuria e dal conduttore Amadeus come uno dei concorrenti in gara per Sanremo Giovani.

La prima esperienza a Sanremo

Grazie al successo ottenuto nel contest AmaSanremo, Davide Shorty diventa uno dei concorrenti di Sanremo Giovani in occasione della 71° edizione del Festival della canzone italiana. Il cantante cercherà di conquistare ancora una volta la giuria e il pubblico con la sua voce graffiata e la sua testa piena di capelli ricci.

Il brano in gara è stato scritto proprio da Shorty e si chiama “Regina”. Dopo essere stato selezionato per Sanremo Giovani il cantante ha comunicato sui suoi social dicendo:

Esplodo di gratitudine per essere arrivato fino a questo punto, sia io che tutto il mio team stiamo davvero dando il massimo per rendere una visione realtà ed avremo bisogno del vostro supporto con il televoto da casa.

