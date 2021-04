Noto a tutti per aver preso parte alla storica serie televisiva “Lost”, Henry Ian Cusick ha fatto strada iniziando la sua carriera a teatro per poi arrivare a cinema e televisione.

Chi è Henry Ian Cusick

Henry Ian Cusick (Trujillo, 17 aprile 1967) è un attore britannico.

Cresciuto con madre peruviana e padre scozzese è cresciuto perfettamente bilingue conoscendo quindi sia spagnolo che inglese. Riconosce da subito la sua passione per la recitazione e così si iscrive alla Royal Scottish Academy of Music and Drama per poi unirsi alla compagnia del Glasgow Citizens Theatre.

Qui ottiene le sue prime parti importanti in opere di grande valore storico tra cui “Il ritratto di Dorian Gray” e la nota opera di Shakespeare “Amleto”.

Interpreta inoltre personaggi storici come Torquato Tasso o Creonte guadagnando sempre più attenzione da parte della critica.

L'inizio della carriera a teatro

Il suo percorso a teatro procede per diverso tempo e sono numerose infatti le parti che interpreta. Ottiene la parte di Demetrio in “Sogno di una notte di mezza estate” e di Cassio in “Otello” per la Toyal Shakespeare Company.

Successivamente prende parte a opere di grande valore nel settore tra cui “The Birthday Party”, “The Dying Gaul” e “Angels in America”.

Il successo tra piccolo e grande schermo

Dopo il percorso a teatro iniziano per Henry una serie di progetti per cinema e televisione. Esordisce con il ruolo di Gesù in “The Gospel of John” che narra le vicende estrapolate da “Il Vangelo di Giovanni”. Ottiene poi la parte di Gareth Heldman in “L’ispettore Barnaby” e del Dr. Talbot in “2000 Acres for Sky”.

Ottiene poi delle parti come vero e proprio protagonista per un film prodotto da Robert Degus e successivamente in “Half Light” a fianco della grandissima Demi Moore. Tra i ruoli però di maggiore successo si registra indubbiamente quello di Desmond Hume nella nota serie televisa “Lost”, “Scandal” e “The 100”.