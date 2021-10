Halloween è ormai alle porte, per cui ecco che si ripresenta la domanda che ci facciamo ogni anno: da cosa possiamo travestirci? Trovare il costume adatto a noi non è sempre facile, magari vogliamo assomigliare al personaggio di un film che ci è piaciuto, ma abbiamo bisogno di molta fantasia per trovare gli elementi giusti da abbinare.

Se non hai ancora deciso, quest’anno potresti scegliere un Halloween a tema Squid Game. Con poche accortezze e con un budget ridotto è possibile creare il costume perfetto, ispirandoci alla serie tv più in voga del momento.

Halloween a tema Squid Game

Ormai tutti la conoscono; in poche settimane Squid Game è diventata una delle serie tv più viste su Netflix. Sembra infatti che la produzione coreana stia per diventare lo show più visualizzato della piattaforma, e in vista di Halloween la domanda di costumi a tema è velocemente aumentata.

La serie tv ha ottenuto in così poco tempo un enorme successo grazie ai temi di critica sociale affrontati e alla sua trama avvincente; non è un caso che così tante persone si siano appassionate e abbiano deciso di travestirsi ad Halloween secondo il tema Squid Game. Inoltre, la serie ci dà la possibilità di creare noi stessi un costume perfetto e senza spendere troppo.

Scegli il tuo tema

Tute rosse o verdi? Guardie o concorrenti? In entrambi i casi è possibile scegliere il nostro tema preferito e prepararci in modo semplice e veloce.

Qualsiasi sia la nostra scelta, nel caso di un costume così facile da creare è importante prestare molta attenzione ai dettagli, perché ogni simbolo inserito all’interno di Squid Game ha un significato preciso; con queste piccole accortezze potremo dar vita ad un travestimento d’effetto. Se ad Halloween sceglierai il tema delle guardie, devi ricordare di indossare una maschera con il simbolo di un quadrato, cerchio, o triangolo, per rispettare la gerarchia imposta dal gioco. Invece, se decidi di seguire il tema dei concorrenti, assicurati che la felpa (rigorosamente verde) che indosserai abbia una zip; non dimenticare poi di scrivere sul petto il tuo numero identificativo, come quelli dei personaggi della serie tv.

Crea il tuo costume

Ora che hai scelto il tema di Squid Game da seguire, è arrivato il momento di assemblare il tuo costume; nulla di più semplice! Se hai deciso di travestirti da guardia potrai trovare online senza alcuna difficoltà le maschere da indossare; lo stesso vale per le tute rosse. Anzi, se fra le tue serie preferite c’è la Casa di carta potresti ricordarti di quel costume a tema nel tuo armadio, utilizzato in precedenza e perfetto anche per questa occasione (utilissimo se non volete spendere troppo). Concludi il tutto con paio di anfibi neri, e il look è pronto!

Se invece il costume da concorrente fa più al caso tuo, trovare i capi da indossare sarà ancora più facile. Prima di tutto recupera una tuta da allenamento verde, disponibile in qualsiasi negozio di abbigliamento sportivo, sia fisico che online. Dopodiché, ricorda di aggiungere un numero identificativo sulla felpa; puoi scriverlo con un pennarello bianco, oppure usare degli adesivi. Ultimo accorgimento da seguire: le scarpe. Anche qui nessun problema, perché potrai indossare lo stesso modello utilizzato dai personaggi stessi! I concorrenti dei giochi di Squid Game infatti calzano tutti un paio di Vans slip-on bianche, che potrai acquistare ovunque. Con questi semplici accorgimenti potrai creare anche tu un costume per Halloween a tema Squid Game perfetto.