Rughe sul collo? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i migliori trattamenti per prevenirle e per liberarsene.

Rughe sul collo: perché si formano?

Prima di andare a vedere quali sono i trattamenti per prevenire e per cercare di far sparire le rughe sul collo, è bene capire perché esse compaiono, soprattutto perché non dipende solamente dal processo di invecchiamento. Col passare degli anni i segni del tempo cominciano a comparire ma, in alcune zone del corpo, possono comparire anche prima del solito, come ad esempio sul collo. Come mai? Per l’uso dei dispositivi mobili ad esempio. Oggi infatti passiamo troppo tempo con la testa piegata e, in questo modo si flette il collo e si comprime la pelle. Secondo gli esperti questo ha contribuito all’aumento delle rughe sul collo anche per quanto riguarda i più giovani. Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono le altre cause delle rughe sul collo:

Mancata skincare : troppe di noi si dimenticano il collo durante la skincare routine. La crema invece va applicata anche su collo e décolleté, se non volete aumentare il rischio di comparsa precoce della collana di Venere.

: troppe di noi si dimenticano il collo durante la skincare routine. La crema invece va applicata anche su collo e décolleté, se non volete aumentare il rischio di comparsa precoce della collana di Venere. Sole: anche lo stare troppe ore al sole fa invecchiare la pelle e aumenta il rischio di rughe.

anche lo stare troppe ore al sole fa invecchiare la pelle e aumenta il rischio di rughe. Fumo: seguire uno stile di vita poco sano, fatto di cattive abitudini, quali fumo e alcool, oltre alla poca attività fisica, favorisce la comparsa delle rughe.

Quindi, in poche parole, le rughe sul collo sono il risultato non solo del normale invecchiamento cutaneo, ma anche delle cattive abitudini.

Rughe sul collo: come prevenirle

Prima di vedere i trattamenti contro le rughe sul collo, soffermiamoci un momento su come prevenirle. Seguendo uno stile di vita sano, fatto di una sana alimentazione, un’adeguata attività fisica quotidiana e un minor tempo da passare con la testa piegata davanti allo smartphone è già un primo passo. Ci sono anche esercizi mirati che potete trovare online e, cosa fondamentale, è ricordarsi, mattina e sera, di mettere sieri e creme anche sul collo, e fare almeno una volta a settimana una maschera apposita. Infine l’automassaggio quotidiano dal basso verso l’alto è un altro ottimo modo per prevenire le rughe.

Rughe sul collo: guida ai migliori trattamenti

Vediamo adesso insieme alcuni trattamenti per togliere le rughe dal collo: