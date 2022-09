Guenda Goria e Gaia Zorzi hanno avuto un acceso scontro via social in merito alla vittoria della Meloni alle elezioni politiche.

Guenda Goria e la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia Zorzi, hanno avuto un acceso scontro via social in merito alla vittoria delle elezioni politiche da parte di Giorgia Meloni.

Guenda Goria contro Gaia Zorzi

Tra Guenda Goria e Gaia Zorzi sono volate scintille sui social dopo che la figlia di Maria Teresa Ruta ha scritto un post per lodare la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche.

Gaia Zorzi a quanto pare non è d’accordo con lei e, dopo aver replicato alle parole della conduttrice, ha cancellato il suo post, mandandola su tutte le furie.

“Cara piccola Zorzi. Il giorno che con il tuo operato artistico o professionale dimostrerai il tuo femminismo potrai parlare di me. Il mio femminismo lo dimostro concretamente negli spettacoli che produco e metto in scena. Vieni a vedermi a novembre a Roma! Porto in scena una straordinaria drammaturgia sconosciuta in Italia.

Parliamo di violenza di genere. Nelle mie battaglie ci metto la faccia, il sangue e tutti i soldi che guadagno. Quindi pensa alle tue acerbe battaglie di una ragazzina che ancora deve dimostrare di avere il suo posto nel mondo”, ha tuonato Guenda contro la sorella di Zorzi che però, evidentemente, aveva già cancellato il suo post. A seguire Gaia ha replicato:

“Ho cancellato l’ultimo tweet perché ho realizzato che davvero non mi va di fare dissing stupidi oggi”.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Nel frattempo anche il frontman dei Maneskin, Damiano David, ha scritto un post contro la vittoria della Meloni alle elezioni politiche.