Giulia Pauselli si sta concedendo una vacanza a Formentera. La compagna di Marcello Sacchetta è incinta e, nonostante il pancione, non rinuncia a sfoggiare look bellissimi. L’ultimo outfit scelto, in perfetto stile hippie, la fa sentire “zingarella felice”.

Giulia Pauselli: il look hippie è delizioso

Incinta del compagno Marcello Sacchetta, Giulia Pauselli sta vivendo un periodo magico. La ballerina di Amici, anche se dovrà rimanere lontana da Amici per un po’, è felice come non mai perché nel suo ventre sta crescendo il primo frutto dell’amore che la lega al ballerino. In vacanza a Formentera, Giulia ha mostrato ai fan un delizioso look in stile hippie.

Il pancione in vista è il must dell’estate

Per le donne che vivono la gravidanza d’estate, il pancione in vista è un vero e proprio must. Nella maggior parte dei casi, infatti, è l’unico periodo della vita in cui il gentil sesso non teme di mostrare i chili in più. La Pauselli, ad esempio, ha messo su 10 kg, ma ne va fiera. D’altronde, il look hippie scelto è la prova che, anche se l’ago della bilancia sale, si può essere comunque bellissime.

Il look hippie è tipico di Formentera: parola di Giulia

A didascalia degli scatti che mostrano ai fan il look hippie, Giulia ha scritto:

“Zingarella felice nel negozio più hippie di Formentera. Si chiama Incantes e si trova ad Es Pujols! Per noi è tappa fissa ogni anno, quando preparo la valigia calcolo sempre un po’ di spazio da lasciare per gli acquisti in loco. Qui stavo cercando disperatamente dei pantaloni comodi che facessero al caso mio… chi ha il pancione può capirmi”.

Il completo sfoggiato dalla Pauselli è firmato Miss June ed è composto da top e gonna gitana coordinati. Entrambi a righe multicolor, sono sui toni dell’arancio, del verde e del giallo.