Giovanni Allevi sta lottando contro una grave forma di cancro e lui stesso ha confessato ai fan quali sarebbero l sue condizioni.

Giovanni Allevi: la malattia

Giovanni Allevi sta attraversando un periodo particolarmente difficile della sua vita a causa della sua battaglia contro la malattia.

Attraverso i social il musicista si è lasciato andare a uno sfogo personale e ha parlato ai fan delle difficoltà da lui riscontrate in questo momento particolarmente complicato:

“Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale? Che le parole sono potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule” ha scritto sul suo profilo Instagram Allevi, e ancora: “Platone lo aveva già intuito e oggi le moderne neuroscienze lo confermano.

Per questo in ogni circostanza, dobbiamo scegliere cosa dirci ed essere consapevoli dell’enorme potenziale che abbiamo”.

La battaglia contro la malattia non è l’unica difficoltà incontrata dal musicista negli ultimi mesi. Di recente infatti Allevi ha perso la sua unica sorella, scomparsa per suicidio. Il musicista, da sempre molto riservato sull’argomento, ha preferito non commentare pubblicamente la questione e sui social in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso la loro solidarietà e il loro calore con dei messaggi d’affetto.