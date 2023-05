Giorgia Palmas al parco con la figlia: look e prezzi

Giorgia Palmas ha trascorso un pomeriggio di divertimento e relax a Milano, in compagnia della figlia Mia. Anche in questa giornata al parco ha scelto un look impeccabile.

Giorgia Palmas al parco con la figlia: il look



Giorgia Palmas ha un’agenda piena, tra il lavoro di modella, i social, gli impegni televisivi e la sua vita da mamma. La donna, come tante altre mamme, riesce a dividersi tra il lavoro e i momenti dedicati alla famiglia. Giorgia Palmas ha due figlie, Sofia, che ormai è una teenager, con cui è molto legata, e la piccola Mia, che è nata nel 2020 dal suo amore con Filippo Magnini. Giorgia e la sua piccola sono state paparazzate al parco, a Milano, per una giornata di divertimento tra madre e figlia, al parco Sempione. Un’occasione speciale per trascorrere un po’ di tempo all’aria aperta, in compagnia, con l’area giochi dedicata ai bambini, per far divertire la piccola Mia. Giorgia Palmas viene spesso fotografata in questo luogo, impegnata a giocare con la sua bambina. La piccola mia sembra prediligere la grossa struttura a forma di castello da cui spuntano diversi scivoli e Giorgia Palmas non può far altro che ammirarla mentre gioca e sorridere.

La donna ha con sé un passeggino Cybex, su cui ha posato giacche, zainetti e giochi, e ha scelto un look comodo e casual, ma sempre impeccabile. La Palmas è una grande appassionata di moda ed è seguita sui social anche per le sue scelte fashion. In questa occasione ha scelto un look casual, comodo per giocare con la sua bambina, ma senza perdere il suo stile perfetto. Giorgia ha scelto pantaloni della tuta color crema arricciati alla caviglia, t-shirt bianca basica che si intravede e una giacca di jeans di Zara, modello over con un dettaglio che non è passato inosservato. Sulla schiena è presente un grande cuore di tessuto più scuro.

Giorgia Palmas, il look al parco: gli accessori di lusso



Il look di Giorgia Palmas al parco è solo apparentemente semplice, perché in realtà nonostante il contesto la donna ha scelto degli accessori firmati e molto costosi. Nel suo outfit si nota subito la borsa Le Cagole Xs di Balenciaga, che costa ben 2.150 euro, it-bag che da qualche stagione viene scelta dalle star di tutto il mondo. È ispirata ai classici modelli dei primi Duemila ed è stata recentemente rivisitata. La versione scelta da Giorgia Palmas è in pelle morbidissima e con lavorazione coccodrillo. Si distingue per il suo colore, un blu cielo molto acceso. Lei la porta a tracolla, probabilmente per sentirsi più libera di giocare e occuparsi della piccola Mia. Per quanto riguarda le scarpe, Giorgia Palmas ha scelto le Air Jordan 1 Mid University Black White della Nike. In questa combinazione di colori sono praticamente introvabili, ma sono in vendita nel mercato secondario ad una cifra che varia dai 130 ai 400 euro. Il look di Giorgia Palmas al parco è sicuramente molto comodo e casual, ma senza rinunciare al lusso.