Un amore che fa tendenza

Gigi Hadid e Bradley Cooper sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate del momento. La loro relazione, avviata nell’ottobre 2023, ha catturato l’attenzione dei media e dei fan, non solo per la loro storia d’amore, ma anche per il loro stile impeccabile. Ogni apparizione pubblica diventa un’occasione per mostrare la loro complicità attraverso look coordinati che parlano di eleganza e modernità.

Look coordinati: un segno di affinità

Recentemente, i due sono stati avvistati a New York, dove hanno sfoggiato outfit abbinati nei toni del rosso e del bianco. Gigi ha scelto un look casual ma chic, indossando una t-shirt grafica bianca di Re/done e jeans morbidi di Cotton Citizen. A completare il suo outfit, un maglione rosso drappeggiato con eleganza, probabilmente della sua linea Guest in Residence, e un cappellino da baseball in collaborazione con Kith e TAG Heuer. Questo tocco sportivo ha aggiunto un ulteriore elemento di coordinazione con il suo compagno.

Bradley, dal canto suo, ha optato per una t-shirt rossa acceso che richiamava il maglione di Gigi, abbinata a pantaloni grigi in stile sportivo. Le sneakers, in tinta con i pantaloni, hanno completato un look rilassato ma perfettamente in sintonia con quello della modella. La scelta di indossare una giacca bianca ha ulteriormente sottolineato la loro affinità, dimostrando che anche nei momenti più informali, il loro stile è sempre curato nei minimi dettagli.

Un equilibrio tra glamour e riservatezza

La coppia ha saputo mantenere un profilo relativamente basso nonostante l’attenzione mediatica. Dalla loro prima apparizione pubblica insieme, avvenuta in un ristorante italiano di New York, Gigi e Bradley hanno continuato a far parlare di sé, partecipando a eventi glamour come lo spettacolo di Broadway Chicago. La loro presenza ha suscitato curiosità, e persino Alyssa Milano ha condiviso sui social una foto di gruppo, ringraziandoli per la visita.

Dietro ogni apparizione, Gigi e Bradley comunicano un messaggio di sintonia e discrezione. Gigi ha recentemente parlato del supporto che riceve da Bradley, sottolineando come lui sia sempre presente, anche accanto alla figlia Lea De Seine, avuta con Irina Shayk. Questo equilibrio tra vita privata e pubblica rende la loro relazione ancora più affascinante, trasformando ogni momento insieme in una lezione di stile e amore.