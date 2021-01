Con diversi record nel mondo del calcio e una fama mondiale, Gigi Buffon ha fatto la storia del calcio. Scopriamo la storia del grande portiere italiano.

Chi è Gigi Buffon

Gianluigi Buffon, detto Gigi (Carrara, 28 gennaio 1978), è un calciatore italiano.

Cresce nella sua città natale con la madre tre volte campionessa di lancio del disco e getto del peso, il padre nella nazionale di getto del peso e le sorelle pallavoliste affermate. Inoltre può vantare uno zio nella Seria A di pallacanestro e uno più alla lontana portiere di calcio.

Si dedica al calcio fin da piccolo iniziando a giocare nel Canaletto per poi passare nella categoria dei pulcini a Carrara e poi a 12 anni nel Bonascola. L’anno successivo viene acquistato dal Parma dove inizia da centrocampista per poi scoprire di essere più portato come difensore. Esordisce nel 1995 in Serie A mostrandosi come uno dei migliori in campo. L’anno dopo è già titolare della squadra e ottiene grandi successi tra Coppa UEFA e Coppa Italia.

Il periodo con la Juventus

Nel 2001 la Juventus acquista Buffon per 75 miliardi di lire, il prezzo più alto della storia. Il record viene mantenuto fino al 2016 quando la squadra piemontese acquista dal Napoli Gonzalo Higuain per 90 milioni di euro. L’ingresso in squadra sembra incerto, ma cresce nel corso della stagione fino a vincere lo scudetto, il primo di una lunga serie.

Nelle stagioni successive si replica infatti la vittoria degli scudetti che però vengono revocati per le vicende di Calciopoli. Con la stagione 2005-2006 si allontana brevemente dopo un infortunio alla spalla e lo stesso anno la squadra retrocede in Serie B. Non è tutto rose e fiori, ma decide di rimanere in società e la sua scelta verrà premiata. Inoltre riesce a tornare presto in Serie A e classificarsi nuovamente al primo posto.

Il successo con la nazionale italiana

Inizia a giocare nella nazionale italiana già nella sezione Under 15 per poi entrare in prima squadra a soli 19 anni. Durante il suo primo incontro subisce la sua prima rete per via di un autogol di Fabio Cannavaro.

Raggiunge i risultati più alti durante il campionato del mondo nel 2006 in Germania. Qui riesce a parare praticamente tutte le reti escluse due. Nella partita finale all’Olympiastadion vince la Coppa del Mondo contro i francesi.