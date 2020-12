Con il titolo di vicecampione del mondo per tre anni consecutivi, Gonzalo Higuaín è conosciuto oggi come uno dei calciatori migliori. Scopriamo il suo percorso, dai primi anni in Argentina fino all’Italia.

Chi è Gonzalo Higuaín

Gonzalo Gerardo Higuaín (Brest, 10 dicembre 1987) è un calciatore argentino, attaccante dell’Inter Miami.

Figlio del calciatore Jorge cresce spostandosi seguendo la carriera del padre mentre la madre dipinge. Trascorre i primi mesi in Francia per poi fare ritorno in Argentina con anche complicazioni di salute per i primi due anni.

Si trasferisce nuovamente in Francia e qui accompagna il padre nella ricerca di giovani talenti per Daniel Passarella, commissario tecnico della nazionale argentina senza sapere che quell’uomo lo avrebbe scelto diversi anni dopo come titolare.

L’inizio della carriera con il Real Madrid

Gonzalo non poteva che seguire la carriera del padre, così inizia a giocare nell’Atletico Palermo, squadra di Buenos Aires per poi trasferirsi al River Plate a soli 10 anni.

Termina il percorso di formazione nella squadra giovanile per poi essere contatto per un ruolo più importante.

Si trasferisce in Spagna e qui viene comprato nel 2007 per tredici milioni di euro dal Real Madrid. Qui esordisce con la prima rete proprio durante il derby con l’Atletico durante una partita di Champions League. Vince il suo primo scudetto ma si ritrova poco dopo a passare una stagione quasi interamente in panchina.

Nonostante il tecnico della nazionale Argentina Maradona lo scelga nel 2010 per i mondiali, Gonzalo soffre il clima della squadra spagnola.

In seguito ad un’operazione chirurgica per rimuovere un’ernia al disco è costretto a un periodo di riposo. Una volta terminata la convalescenza torna a segnare nel suo ultimo anno con la squadra iberica.

Il successo consolidato e le squadre italiane

Lascia il Real Madrid con un grande successo alle spalle e si trasferisce al Napoli.

Debutta nel campionato nel 2013 e conquista la stagione vincendo la Coppa Italia nella partita contro la fiorentina. La stagione successiva ottiene gli stessi successi vincendo questa volta ai rigori contro la Juventus.

Tra il 2015 e il 2016 porta il Napoli nuovamente nei primi posti della Serie A segnando un record nazionale con 36 gol segnati a fine stagione. Terminato il percorso nella squadra campana si trasferisce alla Juventus e con cui vince due Coppa Italia e due scudetti per poi passare al Milan nel 2018.

