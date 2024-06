Chi è Gianfranco Enardu: dal lavoro alle sorelle

Le gemelle Serena ed Elga Enardu si sono fatte conoscere e apprezzare grazie alla loro partecipazione a Uomini e Donne. Negli ultimi giorni, la prima ha fatto parlare molto di sé perché insieme a quello che è ormai l’ex fidanzato Pago è stata una delle sei coppie di Temptation Island Vip. Non è questo però ad aver attirato la curiosità dei fan, quanto il fatto che le due sorelle, da sempre molto unite, hanno anche un fratello che si chiama Gianfranco. Scopriamo chi è Gianfranco Enardu e il suo rapporto con le sorelle.

Gianfranco Enardu: chi è e il rapporto con le sorelle

Gianfranco Enardu è il fratello maggiore di Serena ed Elga. A differenza delle sorelle, lui è molto più riservato e non ha mai avuto ambizioni nel mondo dello spettacolo. Forse è proprio per questo che in molti rimarranno sconvolti nello scoprire la sua esistenza. Gianfranco ha condiviso con Elga e Serena l’attività di call center che avevano qualche anno fa. Fino alla chiusura, infatti, anche lui era uno dei soci. Subito dopo, Enardu ha deciso di dedicarsi ad un campo completamente diverso e ha fondato un marchio che produce birra artigianale sarda. Il nome scelto è Kalaritana, da Kalaris, che è uno dei tanti modi in cui veniva chiamata anticamente la città di Cagliari. Sul sito della birra si legge: “La Birra Kalaritana così vuole ispirarsi a questa incredibile città marina ricca di storia e di mistero in cui il buon cibo e il gusto hanno avuto un ruolo fondamentale. (…) Accompagna bene aperitivi, piatti a base di pesce, frutti di mare crudi, carni bianche e formaggi freschi esaltandone i sapori”. Da questa breve descrizione, immaginiamo che Gianfranco sia una buona forchetta e che, dopo la chiusura del call center che gestiva con Elga e Serena, abbia pensato di dedicarsi a quella che è sempre stata la sua passione. Oltre al suo lavoro, non sono molte altre le informazioni che abbiamo sul maschietto di casa Enardu.

La vita sentimentale

Gianfranco è sposato con Silvia Spanu, influencer e modella davvero bellissima. La coppia ha due figli: Alessandro di 4 anni e Lorenzo che è nato soltanto qualche settimana fa. Per quanto riguarda precedenti relazioni non sappiamo nulla, visto che il profilo Instagram di Enardu è blindatissimo. A differenza della sua dolce metà, che vive di social, l’uomo ha una vita molto più riservata. Anche se Gianfranco non appare spesso nelle condivisioni social di Elga e Serena, i tre fratelli hanno un rapporto molto unito. Silvia, tra l’altro, somiglia tantissimo alle gemelle ed è davvero di una bellezza notevole.

Visualizza questo post su Instagram Buonanotte? #buonaserata #goodnight ? Un post condiviso da Silvia Spanu ?? (@silviaspanu) in data: 13 Feb 2019 alle ore 1:59 PST