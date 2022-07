Ghali sfida Salvini: “Mi sono comprato una barca”

Attraverso i social il rapper Ghali, che più volte si è scagliato contro Matteo Salvini sulle tematiche legate all’immigrazione, ha annunciato di aver fatto un’importante donazione.

Ghali: i migranti

Attraverso i social Ghali ha annunciato di aver fatto una donazione a Mediterranea, la ong che raccoglie fondi per salvare i migranti in mare.

Il denaro messo a disposizione dal rapper servirà ad acquistare una “rescue boat” che sarà operativa entro agosto e che si chiamerà Bayna, (che significa “vederci chiaro”) come il brano che Ghali ha pubblicato nel suo album Sensazione Ultra.

“Sono molto felice di poter fare qualcosa di concreto per una causa che ritengo fondamentale per il nostro futuro. Soccorrere gli esseri umani è una questione di civiltà e vi chiedo, se potete, di partecipare a questa raccolta fondi”, ha dichiarato il rapper via social, e ancora: “Fin da bambino questo è un argomento sempre presente nella mia vita, amici, cari e parenti sono stati colpiti e traumatizzati da quello che succede ogni giorno nel Mediterraneo (…) Mi sembra assurdo dover ripetere che salvare vite debba avvenire prima di qualsiasi scelta politica.

Questo per me non è un sacrificio ma un privilegio. Quando abbiamo iniziato a fare rap non pensavamo di ricevere qualcosa in cambio, poi siete arrivati tutti voi e mi avete cambiato la vita. Per questo, da essere umano mi sento in obbligo di restituire qualcosa alla comunità”.

Sulle tematiche legate all’immigrazione Ghali si è più volte scagliato contro il leader della Lega Matteo Salvini (che ha scatenato anche l’ira di molti altri volti dello spettacolo, come Elodie e Fedez).