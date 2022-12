A distanza di tre mesi dall’inizio del GF Vip, anche Giaele De Donà ha perso la pazienza. La Vippona, dopo l’ultima diretta, si è scagliata con Antonella Fiordelisi e l’ha letteralmente sbugiardata.

GF Vip: scoppia la lite tra Giaele e Antonella

Fin dai primissimi giorni al GF Vip, Antonella Fiordelisi si è auto eletta come concorrente più sincera della settima edizione. Ha sempre sostenuto di parlare in faccia con tutti i suoi coinquilini, ma i video non mentono. E’ per questo che, dopo l’ultima diretta, Giaele De Donà si è scagliata contro di lei. Durante la puntata, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui si vedeva Micol Incorvaia sfogarsi dei continui attacchi di Antonella.

A raccogliere le sue lamentele c’era l’amica Giaele.

Giaele Vs Antonella: la Vippona tira fuori il carattere

La De Donà, davanti agli attacchi di Antonella, ha immediatamente replicato:

“Tu mi dici vergognati perché ero con Micol ad ascoltare quando ha detto quella frase contro di te? Allora non ricordi tutte le cattiverie che continui a dirmi. Tu sparli, anche oggi parlavi di me. Perché non mi rispondi? Visto che dici che tu non parli dietro. Ma smettila che ti ho sentito. Continue provocazioni contro di me. Parli di continuo alle spalle e ora dici ‘io dico le cose in faccia’. Hai pure detto che sono una donna senza cervello. Ieri passavo, non mi hai visto e tu stavi sparlando di me. Quindi non parlarmi di essere falsa e di dire le cose alle spalle che sei la prima punto e stop. E no non mi vergogno perché non ho niente da vergognarmi”.

Lo sfogo di Giaele De Donà

Dopo lo scontro con Antonella, Giaele si è sfogata con Attilio Romita e Oriana Marzoli. La De Donà ha dichiarato: